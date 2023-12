Théâtre les Caf’thés 45 rue de l’Erlenbach Albé, 23 mars 2024, Albé.

Albé Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

A group of friends who express themselves and have fun on stage through sketches and skits. Laughter guaranteed!.

Une bande d’amis qui s’expriment et s’éclatent sur scène au travers de sketchs et de saynètes. Fou-rires garantis !

Accueil dès 18h30.

Réservations à partir du 08 janvier.

45 rue de l’Erlenbach

Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est



