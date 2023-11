Cet évènement est passé Loto 45 rue de l’agriculture Montbeugny Catégories d’Évènement: Allier

Montbeugny Loto 45 rue de l’agriculture Montbeugny, 1 novembre 2023, Montbeugny. Montbeugny,Allier Organisé par le comité des fêtes. Super tour : pierrade, robot patissier, enceinte jbl. Super quine : 300 €, 200 €, 100 €. Nombreux lots : lots de viandes, bons d’achats, apéritif, verrines, etc….

2023-11-01 14:00:00 fin : 2023-11-01 . .

45 rue de l’agriculture Salle polyvalente

Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Comité des fêtes. Super tour: pierrade, robot patissier, jbl speaker. Super quine: 300 ?, 200 ?, 100 ?. Numerous prizes: meat lots, shopping vouchers, aperitif, verrines, etc… Organizado por el Comité des fêtes. Super tour: pierrade, robot patissier, altavoz jbl. Super quine: 300€, 200€, 100€. Numerosos premios: premios de carne, vales de compra, aperitivo, verrines, etc…. Organisiert vom Festkomitee. Superrunde: Pierrade, Patissier-Roboter, Jbl-Lautsprecher. Super-Quine: 300 ?, 200 ?, 100 ? Zahlreiche Preise: Fleischpreise, Einkaufsgutscheine, Aperitif, Gläser, usw…

