Bourse aux vêtements 45 Rue de l’Agriculture Montbeugny, 7 octobre 2023, Montbeugny.

Montbeugny,Allier

Découvrez la BOURSE automne/hiver 2023 à Montbeugny ! Une journée dédiée aux vêtements enfants, jouets, puériculture et bien plus encore. Ne manquez pas les nouveautés exclusives !.

2023-10-07 08:30:00 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

45 Rue de l’Agriculture Salle des fêtes

Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the BOURSE automne/hiver 2023 in Montbeugny! A day dedicated to children’s clothes, toys, childcare and much more. Don’t miss the exclusive new arrivals!

¡Descubra la BOURSE otoño/invierno 2023 en Montbeugny! Una jornada dedicada a la ropa infantil, los juguetes, la puericultura y mucho más. ¡No se pierda las novedades exclusivas!

Entdecken Sie die Herbst/Winter-BÖRSE 2023 in Montbeugny! Ein Tag, der Kinderkleidung, Spielzeug, Babyausstattung und vielem mehr gewidmet ist. Verpassen Sie nicht die exklusiven Neuheiten!

Mise à jour le 2023-09-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région