Ingersheim Estivales d’Ingersheim 45 rue de la République Ingersheim, 22 juillet 2023, Ingersheim. Ingersheim,Haut-Rhin Soirée avec animation musicale, petite restauration : tarte flambée, saucisse – frite dessert. Possibilité de dégustation de vin..

45 rue de la République

Evening with musical entertainment, small catering: tarte flambée, sausage – French fries dessert. Possibility of wine tasting. Velada con animación musical y aperitivos: tarta flambeada, salchichas, patatas fritas y postre. Degustación de vinos disponible. Abend mit musikalischer Unterhaltung, kleiner Imbiss: Flammkuchen, Würstchen – Pommes frites Dessert. Möglichkeit zur Weinverkostung.

