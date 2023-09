« FAUT RIGOLER, FAUT RIGOLER ! « LECTURE MUSICALE AUTOUR DE BORIS VIAN 45 rue de la Combe Benet, 28 septembre 2023, Benet.

Benet,Vendée

Lecture musicale du spectacle cabaret autour des chansons de Boris Vian.

2023-09-28 fin : 2023-09-28 . .

45 rue de la Combe Le Transfo

Benet 85490 Vendée Pays de la Loire



Musical reading of the cabaret show based on songs by Boris Vian

Lectura musical del espectáculo de cabaret basado en canciones de Boris Vian

Musikalische Lesung des Kabarettstücks um die Lieder von Boris Vian

Mise à jour le 2023-09-26 par Vendée Expansion