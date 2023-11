Concert : Après-midi en chanson 45 Rue de Chantereine Criel-sur-Mer, 3 décembre 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Après-midi en chanson avec le groupe Ressac – Répertoire de la variété française (Johnny Hallyday, Francis Cabrel, Alain Souchon, Zazia, Céline Dion…)

15€ comprenant un verre pétillant ou jus de fruit et une assiette de petits fours salés/sucrés.

2023-12-03 17:00:00 fin : 2023-12-03 . .

45 Rue de Chantereine Château de Chantereine

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Afternoon of song with the group Ressac – French variety repertoire (Johnny Hallyday, Francis Cabrel, Alain Souchon, Zazia, Céline Dion…)

15? including a glass of sparkling wine or fruit juice and a plate of savory/sweet petits fours

Tarde de canciones con el grupo Ressac – repertorio francés de variedades (Johnny Hallyday, Francis Cabrel, Alain Souchon, Zazia, Céline Dion…)

15? incluyendo una copa de vino espumoso o zumo de frutas y un plato de petits fours dulces y salados

Chanson-Nachmittag mit der Gruppe Ressac – Repertoire der französischen Varietät (Johnny Hallyday, Francis Cabrel, Alain Souchon, Zazia, Céline Dion…)

15? mit einem Glas Sekt oder Fruchtsaft und einem Teller mit süßen und salzigen Häppchen

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers