Initiation à la reconnaissance des insectes! 45 Route de Gizeux Bourgueil, 17 juillet 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

Le 17 Juillet, de 15h à 17h, Parus et bestioles sera l’écosite Nature et Créative (37) et proposera sur cet écolieu une initiation à la reconnaissance des insectes !

Venez prendre le temps et découvrir les petites bêtes qui s’y cachent.

Pour réserver et plus d’infos : lea.brossard@laposte.fr..

45 Route de Gizeux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On July 17, from 3pm to 5pm, Parus et bestioles will be at the Nature et Créative ecosite (37), offering an introduction to insect recognition!

Come and take your time to discover the little creatures hiding there.

For bookings and further information: lea.brossard@laposte.fr.

El 17 de julio, de 15.00 a 17.00 h, Parus et bestioles estará en el ecositio Nature et Créative (37) para ofrecer una iniciación al reconocimiento de insectos

Venga, tómese su tiempo y descubra las pequeñas criaturas que allí se esconden.

Para reservas y más información: lea.brossard@laposte.fr.

Am 17. Juli, von 15 bis 17 Uhr, wird Parus et bestioles auf der Ökofläche Nature et Créative (37) sein und auf dieser Ökofläche eine Einführung in die Erkennung von Insekten anbieten!

Nehmen Sie sich Zeit und entdecken Sie die kleinen Tiere, die sich dort verstecken.

Für Reservierungen und weitere Informationen: lea.brossard@laposte.fr.

