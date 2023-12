Nouvel An 45 Place Gambetta Eymet, 4 décembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

La célébration du Nouvel An est de retour pour passer à 2024 ! Rendez-vous devant le Bureau d’Information Touristique pour partager convivialité et vin chaud en musique avec le groupe « La pompe à Swing ». Pour suivre renouez avec la tradition de l’embrasement du Château !.

45 Place Gambetta

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The New Year’s Eve celebration is back and ready to move on to 2024! Meet up in front of the Tourist Information Office to share a glass of mulled wine and music with the group « La pompe à Swing ». Follow the tradition of setting the Château ablaze!

Vuelve la fiesta de Nochevieja y ¡lista para pasar a 2024! Reúnase frente a la Oficina de Turismo para compartir una copa de vino caliente y música con el grupo « La pompe à Swing ». Siga la tradición de hacer arder el castillo

Die Neujahrsfeier ist wieder da, um auf 2024 umzusteigen! Treffen Sie sich vor dem Touristeninformationsbüro, um Geselligkeit und Glühwein bei Musik mit der Gruppe « La pompe à Swing » zu teilen. Im Anschluss daran lassen Sie die Tradition des Anzündens des Schlosses wieder aufleben!

