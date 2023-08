Chasse aux trésors d’Halloween | El día de los muertos 45 place Gambetta Eymet, 31 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Pendant les vacances de la Toussaint, l’ Office de Tourisme vous propose une chasse aux trésors sur le thème « el día de los muertos ». Cette chasse ludique est pour les enfants de 5 à 11 ans.

« El día de los muertos” est une fête de la culture mexicaine qui célèbre les morts entre le 31 octobre et le 2 novembre.

Découvre les origines et les traditions de cette fête joyeuse et colorée grâce aux énigmes cachées dans le village et aide Miguel a retrouvé ses fidèles compagnons (« Coco » film d’animation) afin de leur transmettre un précieux message.

Il faudra faire preuve de bravoure et affronter diverses petites bêtes…

Ton implication sera récompensée à la fin du parcours !

Viens déguisé !

Sur réservation.

Présence d’un accompagnant responsable obligatoire..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

45 place Gambetta Bureau d’Information Touristique

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



During the All Saints’ Day vacations, the Tourist Office is offering a treasure hunt on the theme of « el día de los muertos ». This fun hunt is for children aged 5 to 11.

« El día de los muertos? is a Mexican festival celebrating the dead between October 31 and November 2.

Discover the origins and traditions of this joyous and colorful festival with riddles hidden around the village, and help Miguel find his faithful companions (« Coco » animated film) to pass on a precious message.

You’ll have to be brave and fight off a variety of little beasts?

Your involvement will be rewarded at the end!

Come dressed up!

Reservations required.

A responsible accompanying adult must be present.

Durante las vacaciones de Todos los Santos, la Oficina de Turismo propone una caza del tesoro sobre el tema « el día de los muertos ». Esta divertida búsqueda está dirigida a niños de 5 a 11 años.

el día de los muertos » es una fiesta mexicana que se celebra entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

Descubre los orígenes y tradiciones de esta alegre y colorida fiesta siguiendo las adivinanzas escondidas en el pueblo, y ayuda a Miguel a encontrar a sus fieles compañeros (película de animación « Coco ») para transmitirles un precioso mensaje.

Tendrás que ser valiente y luchar contra varias pequeñas bestias?

¡Tus esfuerzos se verán recompensados al final!

¡Ven disfrazado!

Reserva obligatoria.

Debe ir acompañado de un adulto responsable.

Während der Allerheiligenferien bietet das Fremdenverkehrsamt eine Schnitzeljagd zum Thema « el día de los muertos » an. Diese spielerische Jagd ist für Kinder von 5 bis 11 Jahren geeignet.

« El día de los muertos? ist ein Fest in der mexikanischen Kultur, bei dem die Toten zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November gefeiert werden.

Entdecke die Ursprünge und Traditionen dieses fröhlichen und farbenfrohen Festes anhand der im Dorf versteckten Rätsel und hilf Miguel dabei, seine treuen Gefährten (« Coco » Animationsfilm) zu finden, um ihnen eine wertvolle Botschaft zu überbringen.

Du musst deinen Mut unter Beweis stellen und gegen verschiedene kleine Tiere kämpfen?

Dein Einsatz wird am Ende belohnt!

Komm in einem Kostüm!

Nur mit Reservierung.

Eine verantwortliche Begleitperson muss anwesend sein.

