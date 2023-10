BOURSE AUX JEUX, VÊTEMENTS ET PUÉRICULTURE 45 place de l’église Dommartin-lès-Remiremont, 22 octobre 2023, Dommartin-lès-Remiremont.

Dommartin-lès-Remiremont,Vosges

Venez nombreux à notre traditionnelle bourse aux jeux, vêtements et puériculture de 0 à 16 ans au profit de l’association Couleurs Récré de Dommartin-Lès-Remiremont le dimanche 22 octobre 2023 de 14h à 17h. Entrée libre. Petite buvette sur place.

Réservation d’une table de 1,80m : 8€

Pour les exposants : prévoir un diable ou planches à roulettes : impossibilité de se garer sur le parvis de l’espace culturel.. Tout public

Dimanche 2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. 8 EUR.

45 place de l’église

Dommartin-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Come one and all to our traditional games, clothes and childcare market for 0-16 year-olds, benefiting the Couleurs Récré association in Dommartin-Lès-Remiremont on Sunday, October 22, 2023 from 2pm to 5pm. Free admission. Small refreshment bar on site.

Reservation for a 1.80m table: 8?

For exhibitors: please bring a trolley or skateboard, as it is impossible to park on the forecourt of the cultural center.

Asista a nuestra tradicional feria de juegos, ropa y puericultura para niños de 0 a 16 años, en beneficio de la asociación Couleurs Récré de Dommartin-Lès-Remiremont, el domingo 22 de octubre de 2023 de 14:00 a 17:00 horas. Entrada gratuita. Cafetería in situ.

Reserva de una mesa de 1,80 m: 8?

Para los expositores: se ruega traer un carrito o un monopatín: es imposible aparcar en el patio del centro cultural.

Kommen Sie zahlreich zu unserer traditionellen Börse für Spiele, Kleidung und Kinderpflege von 0 bis 16 Jahren zugunsten des Vereins Couleurs Récré in Dommartin-Lès-Remiremont am Sonntag, den 22. Oktober 2023 von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Kleiner Imbiss vor Ort.

Reservierung eines Tisches von 1,80 m Länge: 8?

Aussteller: Sackkarre oder Rollbretter mitbringen: Parken auf dem Vorplatz des Kulturzentrums ist nicht möglich.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT REMIREMONT