Lectures de Noël 45 Place de la République Château-Renard, 20 décembre 2023, Château-Renard.

Château-Renard,Loiret

Qui dit Décembre dit Noël, sapin, cadeaux et … lectures de Noël pour se mettre dans l’ambiance magique et chaleureuse de cette période..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

45 Place de la République

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire



December means Christmas, Christmas trees, Christmas presents and … Christmas readings to put you in the warm, magical mood of the season.

Diciembre significa Navidad, el árbol de Navidad, regalos y… lecturas navideñas para entrar en el ambiente cálido y mágico de la temporada.

Dezember bedeutet Weihnachten, Tannenbaum, Geschenke und … Weihnachtslektüre, um sich auf die magische und warme Stimmung dieser Zeit einzustimmen.

