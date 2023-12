Exposition : « In the moon for love » 45 Grande Rue Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Début : 2023-12-26 14:00:00

fin : 2023-12-30 18:00:00 . Yannick G : Artiste-peintre et illustrateur né en banlieue parisienne au siècle dernier, localisé à Aurillac au siècle suivant et présentant une sensibilité aux vents du large de part une compagne malouine.

Il présente ici une série de tableaux faisant évoluer ce personnage en haut-de-forme, Mr Nowhere, dans un univers mêlant une pointe de Tim Burton avec une pincée de Fred Astaire et un soupçon de romantisme avec du noir et du blanc…

Et la lune, comme une évidence.

(technique : acrylique / papier macule marouflé sur toile). .

45 Grande Rue Galerie des Ebihens

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750

