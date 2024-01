Micro-Folie – Corse 45 Grande rue Iguerande, 24 février 2024, Iguerande.

Iguerande Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24 16:15:00

.

Pour rester dans le thème du mois de la médiathèque à savoir « Le Voyage », le musée numérique vous emmène cette fois-ci en Corse.

Du Nord au Sud, partez à la découverte de son patrimoine que ce soit historique, naturel ou artistique. Les œuvres et lieux sont projetés sur grand écran et tablettes individuelles et commentées par une médiatrice culturelle.

Réservation conseillée – Places limitées

EUR.

45 Grande rue La Fabrique du Nouveau Monde

Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-31 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III