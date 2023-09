« Rendez-vous sur la colline », célébrons l’automne aux domaine Materne Haegelin 45 Grand rue Orschwihr, 29 septembre 2023, Orschwihr.

Orschwihr,Haut-Rhin

Venez découvrir des accords met et vins entre la cuisine de nos amis des Vosges et de nos vins..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

45 Grand rue

Orschwihr 68500 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover the food and wine pairings between the cuisine of our friends from the Vosges and our wines.

Venga a descubrir los maridajes entre la cocina de nuestros amigos de los Vosgos y nuestros vinos.

Kommen Sie und entdecken Sie, wie die Küche unserer Freunde aus den Vogesen und unsere Weine zusammenpassen.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller