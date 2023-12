Visite Guidée à Pied de Honfleur 45 Cours Albert Manuel Honfleur, 3 janvier 2024, Honfleur.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-03 09:00:00

fin : 2024-12-30 17:00:00

Durant cette visite guidée d’Honfleur à pied d’une durée d’une heure et demie, vous découvrirez le charme, l’authenticité, et l’histoire d’une ville devenue témoin du riche passé historique de la Normandie.

Voyagez avec un guide local et venez explorer, à travers plusieurs siècles, l’histoire et les raisons qui ont poussé Honfleur au devant de la scène internationale.

EUR.

45 Cours Albert Manuel

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-10-03 par OT Honfleur-Beuzeville