La Forge en fête 45 Chemin de la Rocque Bonnemazon, 22 juillet 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

La Forge en fête

Venez découvrir les vins du Domaine Damien Guillaume, vins du Périgord en biodynamie

Dégustation gratuite.

Restauration sur place.

À partir de 20h concert avec Volubile Klington et Les Frères Trimard..

2023-07-22 12:00:00 fin : 2023-07-22 20:00:00. .

45 Chemin de la Rocque BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



La Forge in celebration

Come and discover the wines of Domaine Damien Guillaume, biodynamic Périgord wines

Free tasting.

Catering on site.

From 8pm, concert with Volubile Klington and Les Frères Trimard.

La Forge celebra

Venga a descubrir los vinos del Domaine Damien Guillaume, vinos biodinámicos del Périgord

Degustación gratuita.

Catering in situ.

Música en directo a partir de las 20:00 h con Volubile Klington y Les Frères Trimard.

La Forge in Feierlaune

Entdecken Sie die Weine der Domaine Damien Guillaume, biodynamische Weine aus dem Périgord

Die Verkostung ist kostenlos.

Verpflegung vor Ort.

Ab 20 Uhr Konzert mit Volubile Klington und Les Frères Trimard.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65