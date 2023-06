Foire-kermesse de Dornach 45 boulevard Stoessel Mulhouse, 10 juin 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Venez vous amuser à la foire-kermesse de printemps. Des manèges à sensations, des jeux d’adresse et de hasard vous attendent ! Un bon moment à passer entre amis ou en famille.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-25 22:30:00. 0 EUR.

45 boulevard Stoessel

Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est



Come and have fun at the spring fair. Sensational rides, games of skill and chance await you! A good time to spend with friends or family

Ven a divertirte a la feria de primavera. Le esperan sensacionales atracciones y juegos de habilidad y azar ¡Un gran momento para pasar con los amigos o la familia!

Kommen Sie und amüsieren Sie sich auf der Frühjahrskirmes. Sensationelle Karussells, Geschicklichkeits- und Glücksspiele warten auf Sie! Eine gute Zeit, die Sie mit Freunden oder der Familie verbringen können

