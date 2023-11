Exposition : Art et artisanat du Togo 45 Boulevard de l’Hôtel de Ville Saint-Yrieix-la-Perche, 13 novembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

La galerie de l’Hôtel de Ville de Saint-Yrieix accueille l’exposition « Art et artisanat du Togo » par l’association Esprits et ombres d’Afrique. Créée en 2022, cette association, constituée d’artisans du Togo, promeut l’Art togolais d’aujourd’hui dans toute sa créativité ! Découvrez des pièces uniques représentatives de l’esthétique et des savoir-faire africains..

2023-11-13 fin : 2023-12-02 17:30:00. EUR.

45 Boulevard de l’Hôtel de Ville

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The gallery of the Hôtel de Ville in Saint-Yrieix welcomes the exhibition « Art et artisanat du Togo » by the association Esprits et ombres d’Afrique. Founded in 2022, this association of Togolese artisans promotes contemporary Togolese art in all its creativity! Discover unique pieces representative of African aesthetics and know-how.

La galería del Ayuntamiento de Saint-Yrieix acoge la exposición « Arte y artesanía de Togo », organizada por la asociación Esprits et ombres d’Afrique. Creada en 2022, esta asociación de artesanos togoleses promueve el arte togolés contemporáneo en toda su creatividad Descubra piezas únicas que representan la estética y el saber hacer africanos.

Die Galerie des Rathauses von Saint-Yrieix beherbergt die Ausstellung « Kunst und Kunsthandwerk aus Togo » des Vereins Esprits et ombres d’Afrique (Geister und Schatten Afrikas). Dieser 2022 gegründete Verein, der aus Kunsthandwerkern aus Togo besteht, fördert die heutige togolesische Kunst in all ihrer Kreativität! Entdecken Sie einzigartige Stücke, die repräsentativ für die Ästhetik und das Know-how Afrikas sind.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Pays de Saint-Yrieix