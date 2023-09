Exposition : Éclosions imprévues Par Gabriel Fortin, photographe 45 Boulevard de l’Hôtel de Ville Saint-Yrieix-la-Perche, 3 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Gabriel Fortin vous propose de faire une halte pour un instant de contemplation. Pas de montage, pas de mise en scène : il tente de se fondre dans le décor et de capturer des instants

de vie de personnes inconnues, croisées au hasard de pérégrinations urbaines. Cela fait 8 ans qu’il pratique la photographie argentique. Galerie de l’Hôtel de Ville. Entrée libre du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h. Entrée libre..

2023-10-03 fin : 2023-10-27 17:30:00. EUR.

45 Boulevard de l’Hôtel de Ville

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Gabriel Fortin invites you to pause for a moment of contemplation. No editing, no staging: he tries to blend into the background and capture moments in the lives

moments in the lives of unfamiliar people he comes across on his urban wanderings. He has been practicing argentic photography for 8 years. Galerie de l’Hôtel de Ville. Free admission Monday to Thursday, 9am to 12pm and 2pm to 6pm, Friday 9am to 12pm and 2pm to 5:30pm, Saturday 9am to 12pm. Free admission.

Gabriel Fortin te invita a detenerte en un momento de contemplación. Sin montaje, sin puesta en escena: intenta pasar desapercibido y captar momentos de la vida de personas que no conoce

intenta pasar desapercibido y captar momentos de la vida de desconocidos con los que se cruza en sus paseos urbanos. Practica la fotografía cinematográfica desde hace 8 años. Galería del Hôtel de Ville. Entrada gratuita de lunes a jueves, de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00, viernes, de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:30, sábados, de 9:00 a 12:00. Entrada gratuita.

Gabriel Fortin lädt Sie ein, für einen Moment der Kontemplation anzuhalten. Keine Montage, keine Inszenierung: Er versucht, mit der Umgebung zu verschmelzen und Augenblicke einzufangen

des Lebens von unbekannten Personen, denen er auf seinen Streifzügen durch die Stadt begegnet. Er fotografiert seit acht Jahren mit analogen Kameras. Galerie des Rathauses. Freier Eintritt montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pays de Saint-Yrieix