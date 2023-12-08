CONCERT – KID FRANCESCOLI 45 Boulevard d’Austrasie Nancy
CONCERT – KID FRANCESCOLI 45 Boulevard d’Austrasie Nancy, 4 décembre 2023, Nancy.
Nancy,Meurthe-et-Moselle
Retrouvez Kid Francescoli en concert à l’Autre Canal !
Billetterie en ligne : https://lautrecanalnancy.fr/agenda/kid-francescoli-philemone. Tout public
Vendredi 2023-12-08 21:00:00 fin : 2023-12-08 . 25 EUR.
45 Boulevard d’Austrasie
Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
See Kid Francescoli in concert at l’Autre Canal!
Online ticketing: https://lautrecanalnancy.fr/agenda/kid-francescoli-philemone
¡Vea a Kid Francescoli en concierto en l’Autre Canal!
Venta de entradas en línea: https://lautrecanalnancy.fr/agenda/kid-francescoli-philemone
Erleben Sie Kid Francescoli bei einem Konzert im L’Autre Canal!
Online-Tickets: https://lautrecanalnancy.fr/agenda/kid-francescoli-philemone
Mise à jour le 2023-11-29 par DESTINATION NANCY