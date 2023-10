LE CLUB DANCING KIDS D’HALLOWEEN 45 Boulevard d’Austrasie Nancy, 4 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Club très prisé de la cité des ducs, on y entre comme on est, à la condition d’avoir plus de 4 ans et de sortir ses plus beaux pas de danse¿! DJ, ballons, cotillons et boule à facettes, la fête est ici et les kids ne voudront plus repartir¿!. Tout public

Samedi 2023-11-04 15:00:00 fin : 2023-11-04 18:00:00. 7 EUR.

45 Boulevard d’Austrasie

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A very popular club in the city of the Dukes, it’s easy to get in as you are, as long as you’re over 4 years old and have your best dance moves ready¿! DJs, balloons, cotillions and disco balls, the party’s here and the kids won’t want to leave!

Una discoteca muy popular en la Ciudad de los Duques, es fácil entrar tal y como eres, ¡siempre y cuando tengas más de 4 años y lleves tus mejores pasos de baile! DJs, globos, cotillones y bolas de discoteca, ¡la fiesta está aquí y los niños no querrán irse!

Ein sehr beliebter Club in der Stadt der Herzöge. Man kann ihn betreten, wie man ist, vorausgesetzt, man ist über 4 Jahre alt und hat seine schönsten Tanzschritte drauf¿! DJs, Luftballons, Schmetterlinge und Discokugeln – hier wird gefeiert und die Kids wollen gar nicht mehr gehen!

