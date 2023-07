CONCERT NJP – NOWADAYS RECORDS 10 YEARS ANNIVERSARY 45 Boulevard d’Austrasie Nancy, 19 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Acid Arab DJ set :

Pas besoin de faire compliqué. Le troisième album d’Acid Arab s’appelle ¿, soit le chiffre 3 en arabe. Les intentions du collectif parisien n’ont pas bougé : célébrer par la techno les musiques et artistes venus de tout le monde arabe, du Maroc à la Syrie, de l’Algérie à la Turquie, sans aucun exotisme facile. L’efficacité sur le dancefloor est toujours aussi redoutable, approfondie d’une nouvelle formule live aux lumières immersives. Et le discours libertaire, en soutien aux opprimés du monde entier, reste plus pertinent que jamais. Dans les corps qui exultent, les frontières s’effacent. C’est à l’occasion de cette soirée « Musique de Fëte », programmée conjointement avec Kasbah et le label Nowadays, qu’NJP accueillera ACID ARAB pour un DJ set qui s’annonce formidable !

Kokoko! Live :

KOKOKO! est un projet né à la faveur d’un tournage documentant la scène contemporaine du Kinshasa underground. La polyrythmie distordue et les sons lo-fi spontanés de KOKOKO ! ont rapidement contribué à installer la patte musicale unique du groupe sur la scène internationale. Après cinq tournées européennes, le collectif KOKOKO! revient sous une forme nouvelle, en représentant Kinshasa la nuit, ses ambiances sonores rythmées sur fond de fumée du trafic et de bruits de groupe électrogène.

Cette fois portée par Xavier Thomas alias Débruit, et le performeur autoproclamé « Seigneur de l’ambiance » Makara Bianko, cette formule à deux accentue la fougue zagué, genre musical inspiré des bougies électroniques infinies, distordues, par les amplis fumant et les enceintes poussées à 200% servant d’appui à la voix puissante de Makara Bianko.

Les nappes sonores issues d’instruments construits de toutes pièces brisent plus que jamais les codes musicaux et donnent à entendre les sons du ghetto et des clubs du centre-ville. Ceux d’une modernité brute et libre, inventant tout à partir de rien chantant la réalité des rues de Kinshasa.

Kasbah B2B Bab DJ set :

KasbaH et Bab sont amis de longue date et collaborent tous les deux à travers le collectif Musique de Fête. Créé en 2021 avec le label Nowadays Records, ce collectif met à l’honneur une scène électronique orientée vers le Maghreb et le Moyen-Orient à travers une série de mixtapes et de soirées en Europe et au Maghreb.

KasbaH et Bab décident aujourd’hui de faire fusionner leur monde et leurs inspirations afin de créer un projet commun : “Mektoub 303”. Le Mektoub les a réuni autour de ce qu’ils aiment appeler le « Rai & Bass » : un style hybride à la rencontre des musiques traditionnelles algériennes et la club music, qu’ils vous feront découvrir en B2B ce soir.

Twerkistan DJ sets :

Depuis 2017, Twerkistan, collectif marseillais, célèbre avec exaltation les cultures urbaines. Fort de ses 5 solides DJs résidents et des danseur.seuses associé.es, le collectif enflamme les foules marseillaises et au-delà, de Lisbonne à Paris, en passant par Lausanne, grâce à une formule secrète imparable : du ca-lien-te ! Pour cette spéciale Musique de Fëte à NJP, le collectif se déplace avec 3 DJs (Habba Babba, Kermittta et Yung Pad) et 2 danseuses (Sholee et Sweetie) pour enflammer le club de l’Autre Canal !

Leila Koumiya DJ set :

Leïla Koumiya est une productrice, musicienne et DJ franco-marocaine. Ex-membre du duo Taxi Kebab, Leïla fait la part belle aux musiques électroniques dans leurs multiplicités géographiques. C’est à travers la fête et sur le dancefloor qu’elle s’attache à construire des ponts entre ses influences musicales et culturelles, entre les corps, entre les gens et les racines. L’hybridité et la diversité habitent ses sets, du funk à la techno, avec une sensibilité pour les musiques diasporiques et pour ses racines nord africaines et amazighes, tout en s’autorisant quelques détours, tout en montée. Leïla Koumiya fait partie du collectif Musique de Fête (Nowadays Records) et est active pour le développement des scènes électroniques alternatives dans sa région natale, Leïla Koumiya est aussi fondatrice des soirées « S·H·P » (soirées de musiques électroniques à Nancy) depuis 2022. Elle est aussi artiste visuelle (vidéo, illustration) et autrice.

Gondi DJ set :

Productrice israélienne vivant entre Paris et Tel-Aviv; Gondi sera vraisemblablement la nouvelle artiste électro à suivre de près. Mélomane élevée dans une famille de musiciens et bercée depuis l’enfance par les chants perses, elle sait habilement mélanger musique et voix. Son inspiration est fortement basée sur les sonorités persanes classiques, mais ses productions sont aussi largement inspirées par des producteurs comme Acid Arab. Elle sait marier les sonorités ethniques aux sonorités électroniques, respirant l’air persan sur la piste de danse. Des toits de Tel-Aviv aux clubs de Paris, elle livre des sets efficaces et envoûtants qui transportent tous ceux qui foulent sa piste de danse.. Tout public

Jeudi 2023-10-19 20:00:00 fin : 2023-10-19 . EUR.

45 Boulevard d’Austrasie

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Acid Arab DJ set:

It doesn’t have to be complicated. Acid Arab?s third album is called ¿, which means 3 in Arabic. The Parisian collective?s intentions remain unchanged: to use techno to celebrate music and artists from all over the Arab world, from Morocco to Syria, Algeria to Turkey, without any facile exoticism. The dancefloor is as effective as ever, with a new live formula featuring immersive lighting. And the libertarian message, in support of the world?s oppressed, remains as relevant as ever. Boundaries are erased as bodies exult. On the occasion of this « Musique de Fëte » evening, programmed in conjunction with Kasbah and the Nowadays label, NJP will welcome ACID ARAB for a DJ set that promises to be formidable!

Kokoko! Live :

KOKOKO! is a project born out of a film shoot documenting the contemporary Kinshasa underground scene. The distorted polyrhythm and spontaneous lo-fi sounds of KOKOKO! quickly established the group’s unique musical style on the international scene. After five European tours, the KOKOKO! collective returns in a new guise, representing Kinshasa by night, its rhythmic soundscapes set against a backdrop of traffic smoke and generator noise.

This time featuring Xavier Thomas, aka Débruit, and self-proclaimed « lord of ambience » Makara Bianko, this two-piece formula accentuates the zagué spirit, a musical genre inspired by infinite, distorted electronic candles, with smoking amps and 200% loudspeakers supporting Makara Bianko?s powerful voice.

The layers of sound coming from instruments built from scratch break musical codes more than ever, giving us the sounds of the ghetto and downtown clubs. These are the sounds of a raw, free modernity, inventing everything from scratch, singing the reality of the streets of Kinshasa.

Kasbah B2B Bab DJ set:

KasbaH and Bab are long-time friends, and both collaborate through the Musique de Fête collective. Created in 2021 with the label Nowadays Records, this collective promotes an electronic scene oriented towards the Maghreb and the Middle East through a series of mixtapes and parties in Europe and the Maghreb.

KasbaH and Bab have now decided to merge their worlds and inspirations to create a joint project: ?Mektoub 303? Mektoub has brought them together around what they like to call « Rai & Bass »: a hybrid style where traditional Algerian music meets club music, which they will be bringing to you in B2B tonight.

Twerkistan DJ sets:

Since 2017, Marseille-based collective Twerkistan has been celebrating urban cultures with exaltation. Boasting 5 solid resident DJs and associated dancers, the collective ignites crowds in Marseille and beyond, from Lisbon to Paris, via Lausanne, thanks to an unstoppable secret formula: ca-lien-te! For this Musique de Fëte special at NJP, the collective brings 3 DJs (Habba Babba, Kermittta and Yung Pad) and 2 dancers (Sholee and Sweetie) to set the Autre Canal club alight!

Leila Koumiya DJ set:

Leïla Koumiya is a French-Moroccan producer, musician and DJ. A former member of the Taxi Kebab duo, Leïla is an advocate of electronic music in all its geographical diversity. Through parties and on the dancefloor, she strives to build bridges between her musical and cultural influences, between bodies, people and roots. Hybridity and diversity inhabit her sets, from funk to techno, with a sensitivity to diasporic music and her North African and Amazigh roots, while allowing herself a few detours, all the while climbing. Leïla Koumiya is a member of the Musique de Fête collective (Nowadays Records) and is active in the development of alternative electronic music scenes in her native region. Leïla Koumiya has also been founder of the « S-H-P » evenings (electronic music evenings in Nancy) since 2022. She is also a visual artist (video, illustration) and author.

Gondi DJ set:

An Israeli producer living between Paris and Tel Aviv, Gondi is likely to be the new electro artist to watch closely. Brought up in a musical family and lulled by Persian songs since childhood, she skilfully blends music and voice. Her inspiration is strongly based on classical Persian sounds, but her productions are also largely inspired by producers such as Acid Arab. She knows how to blend ethnic sounds with electronic ones, breathing Persian air on the dance floor. From the rooftops of Tel Aviv to the clubs of Paris, she delivers effective, spellbinding sets that transport all who step on her dancefloor.

Acid Arab DJ set :

No tiene por qué ser complicado. El tercer álbum de Acid Arab se llama ¿, el número 3 en árabe. Las intenciones del colectivo parisino no han cambiado: utilizar el techno para celebrar la música y los artistas de todo el mundo árabe, de Marruecos a Siria, de Argelia a Turquía, sin exotismos fáciles. La pista de baile es tan eficaz como siempre, con una nueva fórmula en directo que incluye una iluminación envolvente. Y el mensaje libertario, de apoyo a los oprimidos del mundo, sigue tan vigente como siempre. Las fronteras se borran en los cuerpos que exultan. Para esta velada de « Musique de Fëte », programada conjuntamente con Kasbah y el sello Nowadays, NJP recibirá a ACID ARAB en lo que promete ser un fantástico DJ set

¡Kokoko! Live :

KOKOKO! es un proyecto nacido de un rodaje que documenta la escena contemporánea de la Kinshasa underground. El polirritmo distorsionado de KOKOKO! y sus sonidos lo-fi espontáneos ayudaron rápidamente a establecer el estilo musical único del grupo en la escena internacional. Tras cinco giras por Europa, el colectivo KOKOKO! vuelve con una nueva imagen, representando a Kinshasa de noche, con sus rítmicos paisajes sonoros sobre un fondo de humo de tráfico y ruido de generadores.

Esta vez son Xavier Thomas, alias Débruit, y el autoproclamado « señor del ambiente » Makara Bianko, quienes unen sus fuerzas para acentuar el espíritu zagué, un género musical inspirado en infinitas velas electrónicas, distorsionadas por humeantes amplificadores y altavoces puestos al 200% para apoyar la poderosa voz de Makara Bianko.

Las capas de sonido procedentes de instrumentos construidos desde cero rompen más que nunca los códigos musicales, regalándonos los sonidos del gueto y de los clubes del centro de la ciudad. Son los sonidos de una modernidad cruda y libre, inventando todo desde cero, cantando la realidad de las calles de Kinshasa.

Kasbah B2B Bab DJ set:

KasbaH y Bab son amigos desde hace mucho tiempo, trabajando juntos a través del colectivo Musique de Fête. Fundado en 2021 con el sello Nowadays Records, el colectivo promueve una escena electrónica centrada en el Magreb y Oriente Medio a través de una serie de mixtapes y fiestas en Europa y el Magreb.

KasbaH y Bab han decidido ahora fusionar sus mundos e inspiraciones para crear un proyecto conjunto: ?Mektoub 303? Mektoub los ha reunido en torno a lo que les gusta llamar « Rai & Bass »: un estilo híbrido en el que la música tradicional argelina se encuentra con la música de club, que pincharán en una sesión B2B esta noche.

Twerkistan DJ sets:

Desde 2017, Twerkistan, un colectivo de Marsella, celebra las culturas urbanas con exaltación. Con 5 sólidos DJs residentes y una multitud de bailarines asociados, el colectivo ha estado encendiendo multitudes en Marsella y más allá, desde Lisboa hasta París y Lausana, gracias a una fórmula secreta imparable: ¡ca-lien-te! Para esta edición especial de Musique de Fëte en NJP, el colectivo traerá a 3 DJ (Habba Babba, Kermittta y Yung Pad) y 2 bailarines (Sholee y Sweetie) para incendiar el club Autre Canal

DJ set de Leila Koumiya:

Leïla Koumiya es una productora, música y DJ franco-marroquí. Ex miembro del dúo Taxi Kebab, Leïla es una defensora de la música electrónica en toda su diversidad geográfica. A través de las fiestas y en la pista de baile se esfuerza por tender puentes entre sus influencias musicales y culturales, entre los cuerpos, entre las personas y las raíces. La hibridez y la diversidad son las señas de identidad de sus sesiones, que van del funk al techno, con una sensibilidad hacia las músicas de la diáspora y sus raíces norteafricanas y amazigh, permitiéndose al mismo tiempo algunos desvíos, todo hacia arriba. Leïla Koumiya es miembro del colectivo Musique de Fête (Nowadays Records) y participa activamente en el desarrollo de la escena de música electrónica alternativa en su región natal. Leïla Koumiya es también fundadora de las veladas « S-H-P » (veladas de música electrónica en Nancy) desde 2022. También es artista visual (vídeo, ilustración) y autora.

Gondi DJ set :

Productor israelí que vive entre París y Tel Aviv, Gondi será probablemente el nuevo artista electrónico a tener en cuenta. Amante de la música, criada en una familia de músicos y arrullada por las canciones persas desde su infancia, mezcla con habilidad música y voz. Su inspiración está fuertemente basada en los sonidos clásicos persas, pero sus producciones también se inspiran en gran medida en productores como Acid Arab. Sabe mezclar los sonidos étnicos con los electrónicos, respirando aire persa en la pista de baile. Desde las azoteas de Tel Aviv hasta los clubes de París, ofrece sesiones efectivas y cautivadoras que transportan a todo el que pisa su pista de baile.

Acid Arab DJ-Set :

Es muss nicht kompliziert sein. Das dritte Album von Acid Arab heißt ¿, was auf Arabisch die Zahl 3 bedeutet. Die Absichten des Pariser Kollektivs haben sich nicht geändert: Musik und Künstler aus der ganzen arabischen Welt, von Marokko bis Syrien, von Algerien bis zur Türkei, sollen mit Techno gefeiert werden, ohne jeglichen billigen Exotismus. Die Effektivität auf dem Dancefloor ist nach wie vor hoch und wird durch eine neue Live-Formel mit immersiven Lichtern vertieft. Und der libertäre Diskurs zur Unterstützung der Unterdrückten auf der ganzen Welt bleibt relevanter denn je. In den jubelnden Körpern verschwimmen die Grenzen. Anlässlich des Abends « Musique de Fëte », der gemeinsam mit Kasbah und dem Label Nowadays veranstaltet wird, wird NJP ACID ARAB zu einem DJ-Set einladen, das sich sehen lassen kann!

Kokoko! Live:

KOKOKO! ist ein Projekt, das während eines Drehs entstand, bei dem die zeitgenössische Underground-Szene von Kinshasa dokumentiert wurde. Die verzerrte Polyrhythmik und die spontanen Lo-Fi-Sounds von KOKOKO! haben schnell dazu beigetragen, die einzigartige musikalische Handschrift der Gruppe auf der internationalen Bühne zu etablieren. Nach fünf Europatourneen kehrt das Kollektiv KOKOKO! in neuer Form zurück und repräsentiert das nächtliche Kinshasa mit seinen rhythmischen Sounds, die von Verkehrsrauch und Generatorgeräuschen begleitet werden.

Diese Musikrichtung ist inspiriert von endlosen elektronischen Kerzen, die durch rauchende Verstärker und bis zu 200% aufgedrehte Lautsprecher verzerrt werden, um Makara Biankos kraftvolle Stimme zu unterstützen.

Die Klangflächen aus selbstgebauten Instrumenten brechen mehr denn je mit den musikalischen Codes und bringen die Klänge des Ghettos und der Innenstadtclubs zu Gehör. Sie erfinden alles aus dem Nichts und besingen die Realität der Straßen von Kinshasa.

Kasbah B2B Bab DJ-Set :

KasbaH und Bab sind seit langem befreundet und arbeiten beide über das Kollektiv Musique de Fête zusammen. Dieses 2021 mit dem Label Nowadays Records gegründete Kollektiv ehrt eine elektronische Szene, die auf den Maghreb und den Mittleren Osten ausgerichtet ist, durch eine Reihe von Mixtapes und Partys in Europa und im Maghreb.

KasbaH und Bab beschließen nun, ihre Welt und ihre Inspirationen zu einem gemeinsamen Projekt zu verschmelzen: Mektoub 303? Mektoub hat sie um das herum vereint, was sie gerne als « Rai & Bass » bezeichnen: ein hybrider Stil, der traditionelle algerische Musik mit Clubmusik verbindet und den sie Ihnen heute Abend in einem B2B-Konzert vorstellen werden.

Twerkistan DJ-Sets:

Seit 2017 feiert Twerkistan, ein Kollektiv aus Marseille, mit Exaltiertheit die urbanen Kulturen. Mit seinen fünf festen Resident-DJs und den dazugehörigen Tänzern begeistert das Kollektiv die Massen in Marseille und darüber hinaus, von Lissabon über Lausanne bis Paris, dank einer unaufhaltsamen Geheimformel: Ca-Lien-te! Für dieses Musique de Fëte-Special bei NJP bringt das Kollektiv drei DJs (Habba Babba, Kermittta und Yung Pad) und zwei Tänzerinnen (Sholee und Sweetie) mit, um den Club L’Autre Canal zum Kochen zu bringen!

Leila Koumiya DJ-Set :

Leïla Koumiya ist eine französisch-marokkanische Produzentin, Musikerin und DJane. Als ehemaliges Mitglied des Duos Taxi Kebab setzt Leïla auf elektronische Musik in ihrer geografischen Vielfalt. Durch das Feiern und auf dem Dancefloor versucht sie, Brücken zwischen ihren musikalischen und kulturellen Einflüssen, zwischen Körpern, Menschen und Wurzeln zu bauen. Hybridität und Vielfalt prägen ihre Sets, von Funk bis Techno, mit einer Sensibilität für diasporische Musik und für ihre nordafrikanischen und amazighischen Wurzeln, wobei sie sich auch einige Umwege erlaubt, ganz nach oben. Leïla Koumiya ist Teil des Kollektivs Musique de Fête (Nowadays Records) und setzt sich aktiv für die Entwicklung alternativer elektronischer Szenen in ihrer Heimatregion ein. Leïla Koumiya ist außerdem seit 2022 Gründerin der S-H-P »-Abende (Abende für elektronische Musik in Nancy). Sie ist außerdem visuelle Künstlerin (Video, Illustration) und Autorin.

Gondi DJ-Set:

Gondi ist eine israelische Produzentin, die zwischen Paris und Tel Aviv lebt. Sie ist wahrscheinlich die neue Elektro-Künstlerin, die man im Auge behalten sollte. Die in einer Musikerfamilie aufgewachsene Musikerin, die seit ihrer Kindheit von persischen Gesängen umgeben ist, versteht es, Musik und Stimme geschickt miteinander zu verbinden. Ihre Inspiration basiert stark auf klassischen persischen Klängen, aber ihre Produktionen sind auch stark von Produzenten wie Acid Arab inspiriert. Sie versteht es, ethnische Klänge mit elektronischen Sounds zu verbinden und atmet auf der Tanzfläche die persische Luft ein. Von den Dächern Tel Avivs bis zu den Clubs in Paris liefert sie effiziente und fesselnde Sets, die jeden, der ihre Tanzfläche betritt, mitreißen.

