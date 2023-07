CONCERT NJP – LES ALGUES VERTES 45 Boulevard d’Austrasie Nancy, 18 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Les Algues vertes :

Le concert-BD Algues Vertes articule musiques rock, musiques électroniques, images, vidéo, journalisme, récits audios et témoignages radiophoniques autour du sujet de l’impact social et environnemental des modes de production de notre alimentation.

C’est une « histoire interdite » que beaucoup ne veulent plus voir enterrée. Celle des algues vertes, qui s’accumulent le long du littoral breton et se forment sous l’effet de l’épandage excessif d’engrais par l’agriculture. La bande-dessinée Algues vertes : l’histoire interdite (Éditions Delcourt), écrite par la journaliste Inès Léraud et illustrée par Pierre Van Hove, est d’ailleurs un succès de librairie depuis sa parution en 2019, avec plus de 100 000 exemplaires écoulés.

L’adaptation de l’enquête en concert-BD donne lieu à un spectacle vivant de 50 minutes où les planches dessinées sont mises en animation vidéo et accompagnées en musique live.. Tout public

Mercredi 2023-10-18 20:00:00 fin : 2023-10-18 . 7 EUR.

45 Boulevard d’Austrasie

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Green Algae:

The Algues Vertes concert-BD combines rock music, electronic music, images, video, journalism, audio narratives and radio testimonials around the subject of the social and environmental impact of our food production methods.

It’s a « forbidden story » that many no longer want to see buried. It’s the story of green algae, which is accumulating along the Breton coastline as a result of excessive fertilization by farmers. The comic strip Algues vertes : l?histoire interdite (Éditions Delcourt), written by journalist Inès Léraud and illustrated by Pierre Van Hove, has been a best-seller since its publication in 2019, with over 100,000 copies sold.

The adaptation of the investigation into a comic-book concert gives rise to a lively 50-minute show in which the comic strips are set to video animation and accompanied by live music.

Algas Verdes:

El concierto y cómic Algues Vertes combina música rock, música electrónica, imágenes, vídeo, periodismo, narraciones sonoras y testimonios radiofónicos en torno al tema del impacto social y medioambiental de nuestros métodos de producción de alimentos.

Es una « historia prohibida » que mucha gente ya no quiere ver enterrada. Es la historia de las algas verdes, que se acumulan en el litoral bretón como consecuencia del uso excesivo de fertilizantes en la agricultura. El cómic Algues vertes: l’histoire interdite (Éditions Delcourt), escrito por la periodista Inès Léraud e ilustrado por Pierre Van Hove, ha sido un éxito de ventas desde su publicación en 2019, con más de 100.000 ejemplares vendidos.

La adaptación de la investigación a un cómic-concierto da lugar a un animado espectáculo de 50 minutos en el que las tiras cómicas se ponen en animación de vídeo y se acompañan de música en directo.

Die grünen Algen :

Das Comic-Konzert Algues Vertes vereint Rockmusik, elektronische Musik, Bilder, Videos, Journalismus, Hörgeschichten und Radioberichte zu einem Thema, das die sozialen und ökologischen Auswirkungen der Produktionsweise unserer Lebensmittel betrifft.

Es ist eine « verbotene Geschichte », die viele nicht mehr begraben sehen wollen. Die Grünalgen, die sich entlang der bretonischen Küste ansammeln und durch die übermäßige Ausbringung von Düngemitteln in der Landwirtschaft entstehen. Der Comic Algues vertes: l’histoire interdite (Éditions Delcourt), der von der Journalistin Inès Léraud geschrieben und von Pierre Van Hove illustriert wurde, ist übrigens seit seinem Erscheinen im Jahr 2019 mit über 100.000 verkauften Exemplaren ein Bestseller.

Die Adaption der Untersuchung als Comic-Konzert führt zu einer 50-minütigen Live-Performance, bei der die gezeichneten Tafeln in Videoanimationen umgesetzt und mit Live-Musik begleitet werden.

