CONCERT NJP – PEDRO WINTER B2B KIDDY SMILE – VARNISH LA PISCINE – VANILLE – KONTAKT PROD 45 Boulevard d’Austrasie Nancy, 14 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Pedro Winter :

Pedro Winter aka Busy P est la figure emblématique de la scène électronique mondiale. Chef d’orchestre d’une colonie de génies de l’électro française, il a notamment été le manager des Daft Punk, de Justice et DJ Mehdi. Ayant grandi dans un environnement cosmopolite allant du Skateboard au Heavy Metal, c’est tout naturellement que le mélange des genres est devenu sa signature. Depuis 20 ans, il mixe dans les plus grands clubs aux quatre coins du monde et sera à Nancy pour fêter l’anniversaire du label (Ed Banger) avec un megamix et un catalogue cultissime, en complicité avec son pote Kiddy Smile en b2b derrière les platines ! Attendez-vous à danser au son de Justice, Breakbot, Uffie, Mr Oizo, Dj Mehdi, Myd & cie. Et à une performance visuelle aussi, car impossible d’imaginer fêter l’anniversaire de Ed Banger sans leurs artworks, pochettes et vidéos !

Kiddy Smile :

Kiddy Smile brille de mille facettes et ne laisse jamais indifférent : DJ et producteur, acteur, figure iconique militant pour les droits LGBT, danseur et figure de proue du voguing en France, mais aussi membre du jury de Drag Race France à la télévision. Avec son premier album One Trick Pony (2018), cocktail à l’ADN house et pop, il s’est affirmé comme chanteur et s’épanouit sur le devant de la scène. Son dernier EP, Paris’ Burning Vol.1, Kiddy signe un retour très club et une envie de perpétuer la tradition French Touch. Mêlant paroles réfléchies et chorégraphies travaillées, Kiddy Smile livre de véritables performances, et pose des sujets personnels et intimes sur fond de house music euphorique. Tout comme au Rex, il mixera aux côtés de Pedro Winter en b2b pour les XX ans de Ed Banger !

Varnish la Piscine :

Attention, ovni musical en vue chez nos voisins suisses ! Artiste phare de la scène helvète aux multiples identités et casquettes, Varnish la Piscine plonge le rap francophone dans des composés inédits (cocktails de funk, R’n’B, jazz, rock et pop) et lui insuffle une aura cinématographique. Ses albums pensés comme des « films auditifs » tutoient des cimes de folie créative, empruntant aussi bien à l’esthétique des vieilles séries B qu’aux productions hybrides des Neptunes, référence absolue du genevois. Bref, la nouvelle signature d’Ed Banger Records n’est jamais là où on l’attend, et pour cause : il est toujours ailleurs, dix longueurs d’avance dans le grand bassin du rap game.

Vanille :

Née en France et signée chez Ed Banger, c’est à Londres que Vanille a trouvé sa place et son style où elle bouleverse les nuits de la capitale britannique avec ses DJ sets euphorisants. Soutenue par Honey Dijon, Foundation FM, HÖR Berlin, Rinse FR, la DJ française apporte une nouvelle vision et une représentation plus large et inclusive de la scène musicale techno. À la tête de la section Global Funk et Soul de la plateforme de streaming londonienne KEAKIE, elle partage son penchant pour le funk, la disco et la house non seulement à travers les émissions qu’elle programme, mais aussi à travers ses DJ sets et viendra clôturer cette soirée dédiée aux 20 ans de Ed Banger de manière aussi groove que brutale.

Kontakt Prod :

Créée en 2003, l’association nancéienne propose depuis 20 ans des événements musicaux balayant largement le spectre des musiques électroniques. Sa touche perso c’est aussi le street-art performé en live au son des basses qui vrombissent.

Alors pour les 50 ans du festival NJP, les agitateurs de Kontakt Prod sont invités à la fête pour souffler les bougies de ces deux anniversaires particuliers.

Un concentré de ces deux dernières décennies à découvrir le 14 octobre à L’Autre Canal !. Tout public

Samedi 2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

45 Boulevard d’Austrasie

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Pedro Winter:

Pedro Winter aka Busy P is the emblematic figure of the global electronic scene. Conductor of a colony of French electro geniuses, he has managed the likes of Daft Punk, Justice and DJ Mehdi. Having grown up in a cosmopolitan environment ranging from skateboarding to heavy metal, it’s only natural that mixing genres has become his signature. For the past 20 years, he has been mixing in the world?s biggest clubs, and will be in Nancy to celebrate the label?s anniversary (Ed Banger) with a megamix and a cult catalog, in complicity with his buddy Kiddy Smile on b2b behind the decks! Expect to dance to the sounds of Justice, Breakbot, Uffie, Mr Oizo, Dj Mehdi, Myd & co. And a visual performance too, because it?s impossible to imagine celebrating Ed Banger?s birthday without their artworks, covers and videos!

Kiddy Smile :

Kiddy Smile shines with a thousand facets and never leaves anyone indifferent: DJ and producer, actor, iconic LGBT rights activist, dancer and figurehead of voguing in France, as well as jury member on TV’s Drag Race France. With his debut album One Trick Pony (2018), a cocktail of house and pop DNA, he has asserted himself as a singer and is blossoming at the forefront of the scene. His latest EP, Paris? Burning Vol.1, Kiddy signs a very club-like return and a desire to perpetuate the French Touch tradition. Combining thoughtful lyrics and elaborate choreography, Kiddy Smile delivers genuine performances, posing personal and intimate subjects against a backdrop of euphoric house music. As at Rex, he’ll be mixing alongside Pedro Winter on a b2b for Ed Banger’s XXth anniversary!

Varnish la Piscine:

Look out for a musical UFO in Switzerland! Varnish la Piscine is a leading figure on the Swiss music scene, wearing many hats and identities, and immersing French-language rap in new compounds (cocktails of funk, R?n?B, jazz, rock and pop) and infusing it with a cinematic aura. His albums, conceived as « auditory films », reach new heights of creative madness, borrowing as much from the aesthetics of old B-movies as from the hybrid productions of the Neptunes, the Genevan?s absolute reference. In short, the new Ed Banger Records signing is never where you expect him to be, and for good reason: he’s always somewhere else, ten steps ahead of the rap game.

Vanille :

Born in France and signed to Ed Banger, it’s in London that Vanille has found her place and her style, where she shakes up the nights of the British capital with her euphoric DJ sets. Supported by Honey Dijon, Foundation FM, HÖR Berlin and Rinse FR, the French DJ brings a new vision and a broader, more inclusive representation to the techno music scene. Head of the Global Funk and Soul section of London-based streaming platform KEAKIE, she shares her penchant for funk, disco and house not only through the shows she programs, but also through her DJ sets, and will be closing this evening dedicated to Ed Banger?s 20th anniversary in a way that is as groovy as it is brutal.

Kontakt Prod :

Founded in 2003, this Nancy-based association has been offering musical events spanning the spectrum of electronic music for 20 years. Its personal touch is also street-art performed live to the sound of roaring basses.

So, for the 50th anniversary of the NJP festival, Kontakt Prod?s agitators are invited to the party to blow out the candles of these two special anniversaries.

Discover the last two decades at L?Autre Canal on October 14!

Pedro Winter

Pedro Winter, alias Busy P, es una figura destacada de la escena mundial de la música electrónica. Director de una colonia de genios franceses del electro, ha dirigido a artistas de la talla de Daft Punk, Justice y DJ Mehdi. Habiendo crecido en un ambiente cosmopolita que abarcaba desde el monopatín hasta el heavy metal, era natural que la mezcla de géneros se convirtiera en su firma. Durante los últimos 20 años, ha mezclado en los clubes más importantes de todo el mundo, y estará en Nancy para celebrar el aniversario de su sello (Ed Banger) con una megamezcla y un catálogo de culto, en complicidad con su colega Kiddy Smile en el b2b tras los platos Bailarás al son de Justice, Breakbot, Uffie, Mr Oizo, Dj Mehdi, Myd y compañía. Y también un espectáculo visual, porque es imposible imaginar la celebración del cumpleaños de Ed Banger sin sus obras de arte, portadas y vídeos

Kiddy Smile:

Kiddy Smile brilla con mil facetas y nunca deja indiferente: DJ y productor, actor, emblemático defensor de los derechos LGBT, bailarín y figura del voguing en Francia, además de miembro del jurado del programa de televisión Drag Race France. Con su álbum de debut One Trick Pony (2018), un cóctel de ADN house y pop, se ha consolidado como cantante y está floreciendo en la vanguardia de la escena. Su último EP, Paris? Burning Vol.1, Kiddy marca un regreso a la escena de club y un deseo de perpetuar la tradición French Touch. Combinando letras reflexivas y rutinas cuidadosamente coreografiadas, Kiddy Smile ofrece actuaciones genuinas, exponiendo temas personales e íntimos sobre un telón de fondo de música house eufórica. Como en Rex, ¡mezclará junto a Pedro Winter en un b2b para el 20 aniversario de Ed Banger!

Varnish la Piscine:

Un ovni musical en Suiza Varnish la Piscine es uno de los artistas más destacados de la escena suiza, con múltiples sombreros e identidades, que sumerge el rap francófono en nuevos compuestos (cócteles de funk, R&B, jazz, rock y pop) y lo impregna de un aura cinematográfica. Sus álbumes, concebidos como « películas auditivas », alcanzan nuevas cotas de locura creativa, tomando prestado tanto de la estética de las viejas películas de serie B como de las producciones híbridas de los Neptunes, referencia absoluta del ginebrino. En resumen, el nuevo fichaje de Ed Banger Records nunca está donde uno espera que esté, y con razón: siempre está en otro sitio, diez pasos por delante del resto del rap.

Vanille :

Nacida en Francia y fichada por Ed Banger, fue en Londres donde Vanille encontró su lugar y su estilo, donde agita las noches de la capital británica con sus eufóricos DJ sets. Apoyada por Honey Dijon, Foundation FM, HÖR Berlin y Rinse FR, la DJ francesa aporta una visión fresca y una representación más amplia e inclusiva a la escena de la música techno. Jefa de la sección Global Funk and Soul de la plataforma de streaming londinense KEAKIE, comparte su afición por el funk, la música disco y el house no sólo a través de los espectáculos que programa, sino también a través de sus DJ sets, y cerrará esta velada dedicada a los 20 años de Ed Banger de una forma tan groovy como brutal.

Kontakt Prod:

Fundada en 2003, esta asociación de Nancy lleva 20 años organizando eventos musicales que abarcan todo el espectro de la música electrónica. Su toque personal es también el arte callejero interpretado en directo al son de bajos rugientes.

Así, para el 50 aniversario del festival NJP, los agitadores de Kontakt Prod están invitados a la fiesta para soplar las velas de estos dos aniversarios tan especiales.

En definitiva, ¡lo mejor de las dos últimas décadas por descubrir el 14 de octubre en L’Autre Canal!

Pedro Winter :

Pedro Winter aka Busy P ist die Symbolfigur der weltweiten Elektronikszene. Er ist der Dirigent einer Kolonie von französischen Elektro-Genies und war unter anderem Manager von Daft Punk, Justice und DJ Mehdi. Da er in einem kosmopolitischen Umfeld aufgewachsen ist, das von Skateboarding bis Heavy Metal reicht, ist es ganz natürlich, dass die Mischung der Genres zu seinem Markenzeichen geworden ist. Seit 20 Jahren legt er in den größten Clubs rund um den Globus auf. In Nancy wird er den Geburtstag des Labels Ed Banger mit einem Megamix und einem kultigen Katalog feiern, zusammen mit seinem Kumpel Kiddy Smile, der b2b hinter den Plattentellern steht! Erwarten Sie, dass Sie zu den Klängen von Justice, Breakbot, Uffie, Mr. Oizo, Dj Mehdi, Myd & Co. tanzen werden. Und eine visuelle Performance, denn die Artworks, Cover und Videos von Ed Banger sind bei der Geburtstagsfeier nicht wegzudenken!

Kiddy Smile :

Kiddy Smile hat tausend Facetten und lässt einen nie gleichgültig: DJ und Produzent, Schauspieler, ikonische Figur, die sich für LGBT-Rechte einsetzt, Tänzer und Aushängeschild des Voguing in Frankreich, aber auch Mitglied der Jury von Drag Race France im Fernsehen. Mit seinem Debütalbum One Trick Pony (2018), einem Cocktail mit House- und Pop-DNA, hat er sich als Sänger etabliert und blüht im Rampenlicht auf. Seine letzte EP, Paris? Burning Vol.1, zeigt Kiddy eine sehr cluborientierte Rückkehr und den Wunsch, die Tradition des French Touch fortzusetzen. Mit einer Mischung aus durchdachten Texten und ausgefeilten Choreografien liefert Kiddy Smile echte Performances und stellt persönliche und intime Themen vor den Hintergrund euphorischer House-Musik. Wie auch im Rex wird er an der Seite von Pedro Winter in einem B2B-Mix zum XX. Geburtstag von Ed Banger auftreten!

Varnish la Piscine :

Achtung, musikalisches Ufo in Sicht bei unseren Schweizer Nachbarn! Varnish la Piscine, ein Vorzeigekünstler der Schweizer Szene mit zahlreichen Identitäten und Kappen, taucht den französischsprachigen Rap in neue Zusammensetzungen (Cocktails aus Funk, R?n?B, Jazz, Rock und Pop) und haucht ihm eine cineastische Aura ein. Seine Alben, die als « Hörfilme » konzipiert sind, erreichen den Gipfel des kreativen Wahnsinns und lehnen sich sowohl an die Ästhetik alter B-Movies als auch an die hybriden Produktionen der Neptunes an, der absoluten Referenz des Genfers. Kurzum, der neue Signet von Ed Banger Records ist nie dort, wo man ihn erwartet, und das aus gutem Grund: Er ist immer woanders, zehn Längen voraus im großen Becken des Rap-Games.

Vanilla:

In Frankreich geboren und bei Ed Banger unter Vertrag, hat Vanille ihren Platz und ihren Stil in London gefunden, wo sie die Nächte der britischen Hauptstadt mit ihren euphorisierenden DJ-Sets auf den Kopf stellt. Unterstützt von Honey Dijon, Foundation FM, HÖR Berlin, Rinse FR, bringt die französische DJane eine neue Vision und eine breitere, integrative Repräsentation der Techno-Musikszene mit. Als Leiterin der Abteilung Global Funk and Soul der Londoner Streaming-Plattform KEAKIE teilt sie ihre Vorliebe für Funk, Disco und House nicht nur in ihren Sendungen, sondern auch in ihren DJ-Sets und wird den Abend zum 20-jährigen Jubiläum von Ed Banger auf ebenso groovige wie brutale Weise beenden.

Kontakt Prod :

Der 2003 gegründete Verein aus Nancy bietet seit 20 Jahren Musikveranstaltungen an, die das gesamte Spektrum der elektronischen Musik abdecken. Ihre persönliche Note ist auch die Streetart, die live zum Klang der wummernden Bässe aufgeführt wird.

Zum 50-jährigen Jubiläum des NJP-Festivals sind die Unruhestifter von Kontakt Prod eingeladen, um die Kerzen dieser beiden besonderen Jubiläen auszublasen.

Ein Konzentrat aus den letzten zwei Jahrzehnten, das Sie am 14. Oktober im L’Autre Canal entdecken können!

Mise à jour le 2023-07-01 par DESTINATION NANCY