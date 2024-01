Festival International de Folklore 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement, vendredi 5 juillet 2024.

Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-07-12

Chaque été, Château-Gombert met à l’honneur les danses et les traditions du monde à travers son festival de folklore. Rendez-vous du 5 au 12 juillet 2024.

60e Festival International de Folklore.



Au fil des décennies, notre Festival a transcendé le simple statut d’événement culturel pour devenir une institution qui rayonne bien au-delà de nos frontières. Les années qui ont façonné cette incroyable aventure ont été remplies de moments inoubliables, de découvertes artistiques et de rencontres inspirantes. Elles ont forgé la réputation de notre Festival en tant que lieu de célébration de la diversité culturelle, de l’expression artistique et de l’amitié entre les peuples.



Pour cette édition anniversaire, nous avons préparé une programmation spéciale qui rend hommage à toutes les années qui ont contribué à forger notre renommée. Des artistes du monde entier, animés par une passion contagieuse, se réuniront pour vous offrir des performances d’exception, et nos bénévoles dévoués seront toujours là pour veiller à ce que chaque moment de votre visite soit inoubliable.



Depuis sa première édition en 1965, le Festival International de Folklore de Château-Gombert s’est imposé comme un rendez-vous culturel incontournable rythmant l’été des Marseillais et de la Provence. Chaque été depuis 60 ans, Château-Gombert met à l’honneur les danses, chants et traditions du monde sur une scène de 200 m² dans le beau théâtre de plein air de 1000 places, érigé pour la circonstance sur le terrain du boulodrome.

.

45 Boulevard Barra Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Ville de Marseille