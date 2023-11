Pastorale Maurel 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement, 14 janvier 2024, Marseille 13e Arrondissement.

Marseille 13e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous le 14 janvier au Centre de culture provençale de Château-Gombert pour la Pastorale Maurel..

2024-01-14 15:00:00 fin : 2024-01-14 . EUR.

45 Boulevard Barra Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us on January 14 at the Centre de culture provençale de Château-Gombert for Pastorale Maurel.

Únase a nosotros el 14 de enero en el Château-Gombert Centre de culture provençale para asistir a la Pastorale Maurel.

Treffen Sie sich am 14. Januar im Zentrum für provenzalische Kultur in Château-Gombert für die Pastorale Maurel.

