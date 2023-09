Veillée calendale 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement, 10 décembre 2023, Marseille 13e Arrondissement.

Marseille 13e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le centre de culture provençal à Château -Gombert propose à nouveau la veillée calendale: les 13 desserts, de la danse, de la musique, des chants, des contes, la veillée de Noël….

2023-12-10 20:30:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

45 Boulevard Barra Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Provençal cultural centre in Château-Gombert is once again offering a calendar evening: the 13 desserts, dance, music, songs, stories, the Christmas Eve…

El centro cultural provenzal de Château-Gombert vuelve a ofrecer una velada de calendario: los 13 postres, la danza, la música, las canciones, los cuentos, la…

Das Zentrum für provenzalische Kultur in Château-Gombert bietet wieder die kalendarische Nacht an: die 13 Desserts, Tanz, Musik, Gesang, Märchen, die Weihnachtsnacht…

Mise à jour le 2023-09-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille