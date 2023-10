Atelier de fabrication de savons 45 avenue Maurice Bailly Civray, 11 novembre 2023, Civray.

Civray,Vienne

Apprendre à fabriquer ses savons. Atelier animé par Vincent CARRIER. avec repas partagé pour celles et ceux qui le souhaitent. Contacter le SEL Cicérone pour le matériel et ingrédients à apporter..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 15:00:00. .

45 avenue Maurice Bailly Salle du CCAS

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Learn to make your own soaps. Workshop led by Vincent CARRIER. With a shared meal for those who wish. Contact SEL Cicérone for materials and ingredients.

Aprende a hacer tus propios jabones. Taller dirigido por Vincent CARRIER. Con comida compartida para los que lo deseen. Contactar con SEL Cicérone para materiales e ingredientes.

Lernen Sie, Ihre eigenen Seifen herzustellen. Workshop unter der Leitung von Vincent CARRIER. Mit gemeinsamem Essen für diejenigen, die es wünschen. Kontaktieren Sie das LET Cicérone für Material und Zutaten, die Sie mitbringen müssen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou