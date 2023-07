Coupe de Bronze – Barrière Deauville Polo Cup 45 avenue Hocquart de Turtot Deauville, 14 août 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Depuis 2010, la Coupe de Bronze, tournoi d’un niveau intermédiaire de niveau 6/8 goals, a séduit un grand nombre d’équipes amateurs permettant même à des joueurs débutants de se confronter à des joueurs professionnels.

Lors de la dernière édition, Mungo Polo s’est incliné face au vainqueur Baïtov (voir photo). L’équipe était composée de Diego Belaid, Pierre Hamelin, Sébastien Sorbac et Aiti Garros..

Vendredi 2023-08-14 fin : 2023-08-27 . .

45 avenue Hocquart de Turtot Deauville International Polo Club

Deauville 14800 Calvados Normandie



Since 2010, the Coupe de Bronze, an intermediate-level tournament for 6/8 goals, has attracted a large number of amateur teams, enabling even beginners to take on professional players.

In the last edition, Mungo Polo lost to the winner Baïtov (see photo). The team was made up of Diego Belaid, Pierre Hamelin, Sébastien Sorbac and Aiti Garros.

Desde 2010, la Copa de Bronce, un torneo de nivel intermedio para 6/8 goles, ha atraído a un gran número de equipos de aficionados, permitiendo incluso a los principiantes enfrentarse a jugadores profesionales.

En la última edición, Mungo Polo perdió ante el ganador Baïtov (ver foto). El equipo estaba formado por Diego Belaid, Pierre Hamelin, Sébastien Sorbac y Aiti Garros.

Seit 2010 hat der Bronze-Cup, ein Turnier auf mittlerem Niveau für 6/8-Tore, eine große Anzahl von Amateurmannschaften begeistert, die es sogar Anfängern ermöglichen, gegen Profis anzutreten.

Bei der letzten Ausgabe musste sich Mungo Polo dem Sieger Baïtov (siehe Foto) geschlagen geben. Das Team bestand aus Diego Belaid, Pierre Hamelin, Sébastien Sorbac und Aiti Garros.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité