Ladies Polo Cup – Barrière Deauville Polo Cup 45 avenue Hocquart de Turtot Deauville, 9 août 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Depuis 2015, le polo féminin a aussi droit à son tournoi ! La Barrière Deauville Polo Cup ne compte plus trois mais bien quatre coupes, avec la très réputée Ladies Polo Cup (12/16 goals). Les meilleures joueuses françaises et internationales se retrouvent à Deauville pour disputer des matchs et espérer remporter la célèbre Coupe. Désormais, le polo féminin s’impose comme un sport à part entière avec son propre style et ses codes d’élégance et de finesse. Chaque année, le tournoi grandit, ne cesse de prendre de l’ampleur et attire de plus en plus de spectateurs.

En 2022, c’est Augustinus Bader qui s’est imposé face à Groupe CGA. L’équipe était composée de Paloma Lauro, Aurélie Molitor, Anais Rezkallah et Lia Salvo..

Vendredi 2023-08-09 fin : 2023-08-12 . .

45 avenue Hocquart de Turtot Deauville International Polo Club

Deauville 14800 Calvados Normandie



Since 2015, women’s polo has also had its own tournament! The Barrière Deauville Polo Cup has grown from three to four cups, including the highly reputed Ladies Polo Cup (12/16 goals). The best French and international players meet in Deauville to play matches and hope to win the famous Cup. Women’s polo has now established itself as a sport in its own right, with its own style and codes of elegance and finesse. Every year, the tournament continues to grow in size, attracting more and more spectators.

In 2022, it was Augustinus Bader who came out on top against Groupe CGA. The team was made up of Paloma Lauro, Aurélie Molitor, Anais Rezkallah and Lia Salvo.

Desde 2015, ¡el polo femenino también tiene su propio torneo! La Barrière Deauville Polo Cup ha pasado de tres a cuatro copas, incluida la reputadísima Ladies Polo Cup (12/16 goles). Las mejores jugadoras francesas e internacionales se reúnen en Deauville para jugar partidos y aspirar a ganar la famosa Copa. El polo femenino se ha consolidado como un deporte por derecho propio, con su propio estilo y códigos de elegancia y finura. Cada año, el torneo sigue creciendo y atrayendo a más y más espectadores.

En 2022, Augustinus Bader se impuso al Groupe CGA. El equipo estaba formado por Paloma Lauro, Aurélie Molitor, Anais Rezkallah y Lia Salvo.

Seit 2015 hat auch das Damenpolo ein Anrecht auf ein eigenes Turnier! Der Barrière Deauville Polo Cup besteht nun nicht mehr aus drei, sondern aus vier Cups, einschließlich des renommierten Ladies Polo Cup (12/16 Tore). Die besten französischen und internationalen Spielerinnen treffen sich in Deauville, um Spiele zu bestreiten und auf den Gewinn des berühmten Cups zu hoffen. Von nun an setzte sich das Damenpolo als eigenständiger Sport mit seinem eigenen Stil und seinen Codes für Eleganz und Finesse durch. Jedes Jahr wächst das Turnier, wird immer größer und zieht mehr und mehr Zuschauer an.

Im Jahr 2022 war es Augustinus Bader, der sich gegen Groupe CGA durchsetzte. Das Team bestand aus Paloma Lauro, Aurélie Molitor, Anais Rezkallah und Lia Salvo.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité