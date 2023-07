Coupe d’Or – Barrière Deauville Polo Cup 45 avenue Hocquart de Turtot Deauville, 5 août 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

S’il est un tournoi de polo illustre dans l’hexagone, c’est bien la Coupe d’Or qui clôture le championnat mondial à Deauville et affiche les plus grands noms du polo international. Cette compétition, qui vit le jour en 1950 grâce au fondateur du groupe Barrière, François André, débute dès le 14 août avec des équipes de niveau 14/16 goals pour se disputer ce titre convoité.

En 2022, c’est l’équipe Brittany Polo Club, composée de Roberto Iturrioz, Jean-François Decaux, Diego Cavanagh et Benjamin Urquiza qui a remporté la Coupe d’Or (voir photo)..

Vendredi 2023-08-05 fin : 2023-08-26

45 avenue Hocquart de Turtot Deauville International Polo Club

Deauville 14800 Calvados Normandie



If ever there was an illustrious polo tournament in France, it’s the Coupe d’Or, which brings the world championship to a close in Deauville and features the biggest names in international polo. Launched in 1950 by the founder of the Barrière Group, François André, the competition kicks off on August 14, with 14/16-goal teams vying for the coveted title.

In 2022, it was the Brittany Polo Club team, comprising Roberto Iturrioz, Jean-François Decaux, Diego Cavanagh and Benjamin Urquiza, who won the Coupe d’Or (see photo).

Si hay un torneo de polo famoso en Francia, ése es la Coupe d’Or, que clausura el campeonato del mundo en Deauville y cuenta con algunos de los nombres más importantes del polo internacional. La competición, que comenzó en 1950 gracias al fundador del grupo Barrière, François André, arranca el 14 de agosto con equipos de 14/16 goles que compiten por el codiciado título.

En 2022, fue el equipo del Brittany Polo Club, formado por Roberto Iturrioz, Jean-François Decaux, Diego Cavanagh y Benjamin Urquiza, el que ganó la Coupe d’Or (ver foto).

Wenn es ein berühmtes Poloturnier in Frankreich gibt, dann ist es der Coupe d’Or, der die Weltmeisterschaft in Deauville abschließt und die größten Namen des internationalen Polosports zeigt. Das Turnier, das 1950 dank des Gründers der Barrière-Gruppe, François André, ins Leben gerufen wurde, beginnt am 14. August mit Teams der Spielklassen 14/16, die um den begehrten Titel kämpfen.

Im Jahr 2022 gewann das Team Brittany Polo Club, bestehend aus Roberto Iturrioz, Jean-François Decaux, Diego Cavanagh und Benjamin Urquiza, den Coupe d’Or (siehe Foto).

