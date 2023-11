Biarritz Christmas Market 45 Avenue du Président John F. Kennedy Biarritz, 2 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

50 créateurs d’ici réunis pour vous accueillir et vous permettre de faire de votre Noël, une fête plus éthique.

Le Biarritz Christmas Market édition 2023, crée et organisé par Gwendoline Gervais se tiendra dans ce lieu d’exception si particulier et lumineux qu’est le Connecteur.

De la céramique, des bijoux ou des accessoires, de l’épicerie fine, de la cosmétique, ou encore des spiritueux etc … Un univers très varié qui vous attend pour vous faire découvrir les talents d’ici et préparer vos fêtes et cadeaux de Noël.

Profitez également d’un espace gourmand sur lequel seront présents la brulerie Volt café et la brasserie la Séquère, ainsi que d’un espace bien-être entre massage et maquillage.

Des ateliers seront organisés pour petits et grands.

C’est un moment convivial et festif qui s’annonce, un week-end pour garnir votre table et votre sapin d’achats éthiques et responsables..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. EUR.

45 Avenue du Président John F. Kennedy Le Connecteur

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



50 local designers to welcome you and help you make your Christmas a more ethical one.

The Biarritz Christmas Market 2023, created and organized by Gwendoline Gervais, will be held in the Connecteur, an exceptional and luminous venue.

Ceramics, jewelry and accessories, delicatessen, cosmetics, spirits and more? A varied universe awaits you to discover local talent and prepare your Christmas festivities and gifts.

There will also be a gourmet area featuring Volt café and La Séquère brasserie, as well as a wellness area with massages and make-up.

Workshops will be organized for young and old alike.

It promises to be a convivial and festive occasion, a weekend to garnish your table and your Christmas tree with ethical and responsible purchases.

50 diseñadores locales estarán allí para darle la bienvenida y ayudarle a hacer de su Navidad un día más ético.

La edición 2023 del Mercado de Navidad de Biarritz, creado y organizado por Gwendoline Gervais, se celebrará en el Connecteur, un lugar excepcional y luminoso.

Cerámica, joyería, accesorios, delicatessen, cosmética, licores.. Una amplia gama de productos que le permitirán descubrir el talento local y preparar sus regalos festivos y navideños.

También habrá un espacio gastronómico con el café Volt y la brasserie La Séquère, así como un espacio de bienestar con masajes y maquillaje.

También habrá talleres para grandes y pequeños.

Promete ser un fin de semana de convivencia y fiesta, un fin de semana para llenar la mesa y el árbol de Navidad con compras éticas y responsables.

50 einheimische Designer haben sich versammelt, um Sie zu empfangen und Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihr Weihnachtsfest zu einem ethischeren Fest zu machen.

Der Biarritz Christmas Market 2023, der von Gwendoline Gervais ins Leben gerufen und organisiert wird, findet in diesem außergewöhnlichen, hellen und besonderen Ort, dem Connector, statt.

Keramik, Schmuck und Accessoires, Feinkost, Kosmetik, Spirituosen und vieles mehr? Eine sehr vielfältige Welt, die Sie erwartet, um die Talente der Region zu entdecken und Ihre Feiern und Weihnachtsgeschenke vorzubereiten.

Profitieren Sie auch von einem Feinschmeckerbereich, in dem die Brulerie Volt Café und die Brasserie La Séquère vertreten sind, sowie von einem Wellnessbereich mit Massage und Make-up.

Es werden Workshops für Groß und Klein organisiert.

Es ist ein geselliger und festlicher Moment, der sich ankündigt, ein Wochenende, an dem Sie Ihren Tisch und Ihren Baum mit ethischen und verantwortungsbewussten Einkäufen schmücken können.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Biarritz