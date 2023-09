Théâtre : Tourette 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains, 6 décembre 2023, Digne-les-Bains.

Digne-les-Bains,Alpes-de-Haute-Provence

Tourette est le portrait d’Harmonie, atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. C’est aussi le cri de plein de révolte et de vitalité d’une jeune fille qui aspire à trouver sa place..

2023-12-06 15:00:00 fin : 2023-12-06 16:30:00. EUR.

45 avenue du 8 mai 1945 Centre Culturel René Char

Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tourette is the portrait of Harmonie, who suffers from Gilles de la Tourette syndrome. It’s also the cry of revolt and vitality of a young girl who aspires to find her place.

Tourette es el retrato de Harmonie, que padece el síndrome de Tourette. También es el grito de rebeldía y vitalidad de una joven que aspira a encontrar su lugar.

Tourette ist ein Porträt von Harmonie, die am Tourette-Syndrom leidet. Es ist auch der Schrei eines jungen Mädchens, das sich nach seinem Platz sehnt, voller Rebellion und Vitalität.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains