Théâtre : Une vie de pianiste 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains, 25 novembre 2023, Digne-les-Bains.

Digne-les-Bains,Alpes-de-Haute-Provence

Dans une autobiographie humoristique et musicale, Paul Staïcu met en scène le récit d’une vie de pianiste : la sienne..

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 22:00:00. EUR.

45 avenue du 8 mai 1945 Centre Culturel René Char

Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



In this humorous and musical autobiography, Paul Staïcu tells the story of a pianist?s life: his own.

En esta autobiografía humorística y musical, Paul Staïcu cuenta la historia de la vida de un pianista: la suya propia.

In seiner humorvollen und musikalischen Autobiografie erzählt Paul Staïcu die Geschichte eines Lebens als Pianist: sein eigenes.

