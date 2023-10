Ateliers > L’école des sorciers 45 Avenue des Tilleuls Saint-Lô, 31 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Dans le cadre de sa programmation « Sorts et fantaisies », le centre social Mercier vous donne rendez-vous le 31 octobre prochain pour participer à un cocktail d’ateliers enchanteurs : crapauds, baguettes lanceuses, chamboum-tout, choipeaux magiques…

Gratuit – Tous publics.

2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 16:30:00. .

45 Avenue des Tilleuls

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



As part of its « Sorts et fantaisies » program, the Mercier social center invites you to join us on October 31 for a cocktail of enchanting workshops: toads, throwing wands, chamboum-tout, magic hats…

Free – All audiences

En el marco de su programa « Sorts et fantaisies », el centro social Mercier le invita a participar el 31 de octubre en un cóctel de talleres encantadores: sapos, varitas arrojadizas, chamboum-tout, sombreros mágicos…

Gratis – Todas las edades

Im Rahmen seines Programms « Zaubersprüche und Fantasien » lädt Sie das Sozialzentrum Mercier am 31. Oktober zu einem Cocktail aus zauberhaften Workshops ein: Kröten, Wurfstäbe, Chamboum-tout, magische Hüte…

Kostenlos – Für alle Altersgruppen

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche