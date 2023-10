Atelier quilling > « Ma sorcière bien aimée » 45 Avenue des Tilleuls Saint-Lô, 24 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Dans le cadre de sa programmation « Sorts et fantaisies », le centre social Mercier vous donne rendez-vous le 24 octobre prochain pour un atelier quilling* sur le thème de « Ma sorcière bien aimée ».

*Le quilling ou paperolle est une forme d’art qui consiste à réaliser des décors confectionnés à l’aide d’étroites bandelettes de papiers, enroulées sur elles-mêmes.

Gratuit – Tous publics.

2023-10-24 14:30:00 fin : 2023-10-24 16:30:00. .

45 Avenue des Tilleuls

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



As part of its « Sorts et fantaisies » (Spells and fantasies) program, the Centre Social Mercier invites you to a quilling* workshop on October 24, on the theme of « Ma sorcière bien aimée » (My beloved witch).

*Quilling, or paperolle, is an art form that involves making decorations using narrow strips of paper, rolled up on themselves.

Free – All publics

En el marco de su programa « Sorts et fantaisies », el Centre Social Mercier organiza el 24 de octubre un taller* de quilling sobre el tema « Ma sorcière bien aimée » (« Mi bruja bien amada »).

*El quilling o paperolle es un arte que consiste en realizar decoraciones con tiras estrechas de papel, enrolladas sobre sí mismas.

Gratis – Todas las edades

Im Rahmen seines Programms « Zaubersprüche und Fantasien » lädt Sie das Sozialzentrum Mercier am 24. Oktober zu einem Quilling-Workshop* mit dem Thema « Meine geliebte Hexe » ein.

*Quilling oder Paperolle ist eine Kunstform, bei der mit Hilfe von schmalen, aufgerollten Papierstreifen Dekorationen hergestellt werden.

Kostenlos – Für alle Altersgruppen

