Grande soirée Halloween : frissons garantis ! 45 Avenue de Saint-Médard-d’Eyrans Cadaujac, 31 octobre 2023, Cadaujac.

Cadaujac,Gironde

Halloween et sa fête de la Citrouille seront à Cadaujac mardi 31 octobre à partir de 18h30 !

Dès cette heure, un stand de maquillage gratuit sera proposé puis à partir de 19 h, l’association Innerwheel animera la fête de la Citrouille avec de la citrouille cuisinée sous toute ses formes : soupe, tarte, desserts…

Durant la soirée, selon l’âge des enfants, deux animations distinctes sont proposées :

– pour les plus petits, un labyrinthe en extérieur.

– pour les plus grands, un parcours effrayant dans le château.

Frissons garantis par les animateurs avec…quelques surprises !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

45 Avenue de Saint-Médard-d’Eyrans

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Halloween and its Pumpkin Festival will be in Cadaujac on Tuesday October 31 from 6.30pm!

From this time onwards, a free face-painting stand will be available, and from 7pm, the Innerwheel association will host the Pumpkin Festival with pumpkin cooked in all its forms: soup, pie, desserts…

During the evening, depending on the age of the children, two different activities will be on offer:

– for younger children, an outdoor maze.

– for older children, a spooky tour of the castle.

Thrills and chills guaranteed, with a few surprises thrown in for good measure!

Halloween y su Festival de la Calabaza llegarán a Cadaujac el martes 31 de octubre a partir de las 18.30 horas

A partir de esta hora, habrá un puesto gratuito de pintura de caras y, a partir de las 19 h, la asociación Innerwheel acogerá la Fiesta de la Calabaza con calabaza cocinada en todas sus formas: sopa, tarta, postres…

Por la tarde, se ofrecerán dos actividades diferentes, en función de la edad de los niños:

– para los más pequeños, un laberinto al aire libre.

– para los mayores, un recorrido terrorífico por el castillo.

Emociones y escalofríos garantizados, ¡con alguna que otra sorpresa!

Halloween und sein Kürbisfest werden am Dienstag, den 31. Oktober ab 18.30 Uhr in Cadaujac gefeiert!

Ab dieser Stunde wird ein kostenloser Schminkstand angeboten und ab 19 Uhr belebt der Verein Innerwheel das Kürbisfest mit gekochtem Kürbis in all seinen Formen: Suppe, Torte, Desserts….

Im Laufe des Abends werden je nach Alter der Kinder zwei verschiedene Animationen angeboten:

– für die Kleinsten ein Labyrinth im Freien.

– für die älteren Kinder gibt es einen Gruselparcours im Schloss.

Die Animateure garantieren Gänsehaut mit einigen Überraschungen!

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Montesquieu