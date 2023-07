Fête nationale au Château de Saige 45 Avenue de Saint-Médard-d’Eyrans Cadaujac, 13 juillet 2023, Cadaujac.

Cadaujac,Gironde

Pique-nique géant, animation musicale et feu d’artifice au menu du 13 juillet !

A partir de 19h le 13 juillet, dans le Parc du château, la Ville propose :

– Pique-nique géant “tiré du sac”

– Animation musicale avec le groupe cadaujacais MIMS

– Feu d’artifice à 23h

Buvette & restauration sur place.

2023-07-13

45 Avenue de Saint-Médard-d’Eyrans

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Giant picnic, musical entertainment and fireworks on the menu for July 13!

From 7pm on July 13, in the Parc du Château, the town offers :

– Giant picnic?

– Musical entertainment with the Cadaujac group MIMS

– Fireworks at 11pm

Refreshments & food on site

Picnic gigante, música en directo y fuegos artificiales en el menú del 13 de julio

A partir de las 19.00 horas del 13 de julio, en el Parc du Château, la ciudad acogerá :

– Picnic gigante..

– Animación musical con el grupo MIMS de Cadaujac

– Fuegos artificiales a las 23.00 horas

Refrescos y comida in situ

Riesenpicknick, musikalische Unterhaltung und Feuerwerk stehen am 13. Juli auf dem Menüplan!

Ab 19 Uhr am 13. Juli im Schlosspark bietet die Stadt :

– Riesenpicknick « aus dem Beutel »?

– Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe MIMS aus Cadaujac

– Feuerwerk um 23 Uhr

Getränke und Speisen vor Ort

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Montesquieu