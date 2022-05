45 ANS DU COMITÉ DES FÊTES Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Catégories d’évènement: Saint-Cosme-en-Vairais

Sarthe

45 ANS DU COMITÉ DES FÊTES Saint-Cosme-en-Vairais

2022-05-21 – 2022-05-22

2022-05-21 – 2022-05-22

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais Au programme du week-end :

Samedi 21 mai

11h30 : Apéritif

12h : Restauration

14h : Jeux- Kermesse – Balades en calèche

20h : Restauration et animations

22h : Bal avec Thierry DJ – En plein air, gratuit

Dimanche 22 mai

12h : Restauration

14h à 18h : Jeux – Kermesse – Balades en calèche

Concert de Virée en 2 – En plein air, gratuit

