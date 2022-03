44ème Tour Nivernais Morvan Château-Chinon (Ville) Château-Chinon (Ville) Catégories d’évènement: Château-Chinon (Ville)

Nièvre

44ème Tour Nivernais Morvan Château-Chinon (Ville)
2022-06-15 – 2022-06-18

2022-06-15 – 2022-06-18

Château-Chinon (Ville) Nièvre Château-Chinon (Ville) Le Tour Nivernais Morvan est une course cycliste Elite et Junior, qui se déroule chaque année dans la Nièvre. La dernière étape partira de Château-Chinon pour arriver à Guérigny. http://www.tournivernaismorvan.fr/ Le Tour Nivernais Morvan est une course cycliste Elite et Junior, qui se déroule chaque année dans la Nièvre. La dernière étape partira de Château-Chinon pour arriver à Guérigny. Château-Chinon (Ville)

