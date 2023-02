44ÈME SEMI-MARATHON DE LAVAL, 12 mars 2023, Laval Laval.

44ÈME SEMI-MARATHON DE LAVAL

2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

2023-03-12 – 2023-03-12

22 22 EUR · Organisateurs : L’épreuve est organisée par l’Association Cross Corporatif 53, avec le soutien du Club des Agriculteurs Mayennais

· Le parcours du semi :

– Une seule boucle qui emprunte les vallées de la Mayenne et de l’Ernée, et traverse une campagne bucolique. Le parcours est vallonné. Il est balisé tous les kilomètres et la distance est certifiée par les officiels de la FFA

– Ravitaillement ou épongeage tous les 5 km.

– Des meneurs d’allure sont prévus.

INFOS PRATIQUES :

· Lieu : Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker, 53000 Laval

· Départ : dimanche 12 mars 2023 à 9h00

· Tarifs SEMI MARATHON: Tarif normal: 18€ – FFA et CORPO: 15€ – Tarif de 22 € pour tous du 2 au 8 Mars (plus la commission d’inscription)

· Tarif FOULEES: Tarif unique 7€ (plus la commission d’inscription)

· Toutes les informations et inscriptions sur le site internet : crosscorpo53.fr

RETRAIT DOSSARDS

Il aura lieu à l’Espace Mayenne à LAVAL, le samedi 11 Mars de 14h à 17h 30 et le dimanche 12 mars de 7 h 00 à 8 h 30. Seul, le dossard établi à votre nom, vous sera remis. il sera impossible de retirer le dossard d’un autre coureur, Lors du retrait du dossard, un bon vous sera remis en échange d’un lot que vous pourrez récupérer sur l’esplanade de l’Espace Mayenne. Prenez vos dispositions pour arriver tôt le dimanche.

Le Semi-Marathon de Laval lance sa 44ème édition en Mars 2023

https://www.crosscorpo53.fr/semimarathon/view

