44ème Salon International des Minéraux et Fossiles Surgères Surgères Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Surgères

44ème Salon International des Minéraux et Fossiles Surgères, 5 novembre 2022, Surgères. 44ème Salon International des Minéraux et Fossiles

Impasse du Castel Park Salle du Castel Park Surgères Charente-Maritime Salle du Castel Park Impasse du Castel Park

2022-11-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-06 18:00:00 18:00:00

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park

Surgères

Charente-Maritime Surgères EUR 2 2 La Société des Sciences de Surgères organise le 44ème Salon International des Minéraux et Fossiles le samedi 5 et le dimanche 6 novembre à Surgères. +33 5 46 35 97 76 Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Surgères Autres Lieu Surgères Adresse Surgères Charente-Maritime Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Ville Surgères lieuville Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Departement Charente-Maritime

Surgères Surgères Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/surgeres/

44ème Salon International des Minéraux et Fossiles Surgères 2022-11-05 was last modified: by 44ème Salon International des Minéraux et Fossiles Surgères Surgères 5 novembre 2022 Charente-Maritime Impasse du Castel Park Salle du Castel Park Surgères Charente-Maritime Surgères

Surgères Charente-Maritime