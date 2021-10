44ème Salon de l’AYAC Yvetot, 23 octobre 2021, Yvetot.

44ème Salon de l’AYAC 2021-10-23 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-07 18:00:00 18:00:00 Rue Pierre de Coubertin Espace culturel des Vikings

Yvetot Seine-Maritime

Salon de peinture et sculpture qui regroupe de nombreux artistes confirmés. Cette année, l’artiste Astrid De Geuser sera mise à l’honneur et nous présentera ses peintures et sculptures.

mairie@yvetot.fr +33 2 32 70 44 70

