44ème Hestajada de las arts d’Uzeste musical Uzeste, 14 août 2021, Uzeste.

44ème Hestajada de las arts d’Uzeste musical 2021-08-14 – 2021-08-22

Uzeste Gironde Uzeste

Une 44e édition imaginée sous le feu :

– d’un incendie sanito-sécuritaire qui n’est pas prêt de s’éteindre,

– d’une crise sociale qui s’épaissit lourdement,

– de grimaces gouvernementales qui ne font rire personne,

– d’impasses sanitaires délétères,

– de réformes sociales qui couvent sous la cendre,

– d’un certain mépris vis à vis des œuvriers de la Culture, de ses artistes artistiquement libres (les autres continuent d’enchanter d’engranger) c’est à dire de celles et ceux qui apprennent -tous les jours et nuits que « Jeu » fait- à désobéir à la fatigue d’obéir, vaccinés contre ces injonctions totalisantes et autres tremplins trompeurs trompants de cette magique médiatique loi du marché…

Programme à venir

+33 5 56 25 38 46

Uzeste musical

