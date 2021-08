Senlis Senlis Oise, Senlis 44ème Forum des associations de Senlis Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis Oise Le Forum des Associations est le traditionnel rendez-vous de la rentrée qui réunit les associations senlisiennes. L'occasion pour tous de (re)découvrir les multiples activités associatives sur leurs stands mais aussi de choisir et de s'inscrire. Présentant tout l'éventail culturel, sportif, ludique ou instructif, Le Forum des Associations témoigne chaque année de la formidable vie associative de la Ville. Attention : En raison de la crise sanitaire actuelle, et compte tenu des dernières règlementations gouvernementales le port du masque est obligatoire sur l'ensemble du forum et le pass sanitaire vous sera demandé à l'entrée. L'accès aux animaux est interdit dans la salle du "Manège".

