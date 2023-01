44ÈME CROSS INTERNATIONAL DE LA CITÉ DE CARCASSONNE Carcassonne Carcassonne A.D.T. de l'Aude / OMT Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Carcassonne

44ÈME CROSS INTERNATIONAL DE LA CITÉ DE CARCASSONNE Carcassonne, 15 janvier 2023, Carcassonne A.D.T. de l'Aude / OMT Carcassonne . 44ÈME CROSS INTERNATIONAL DE LA CITÉ DE CARCASSONNE Carcassonne Aude

2023-01-15 10:00:00 – 2023-01-15 Carcassonne

Aude L’ASC Athlétisme vous propose le cross international de la Cité dans sa 44ème édition, le 15 janvier 2023. Il y en a pour tous les ages, de l’école d’athlétisme jusqu’aux masters (ex vétérans). Vous trouverez certainement une course à vos pieds, n’hésitez pas à sortir de votre zone de confort et venez courir sur l’herbe, sur les chemins et sentier de la plaine Mayrevieille. asc-athle@wanadoo.fr +33 7 88 02 42 54 Carcassonne

dernière mise à jour : 2023-01-12 par A.D.T. de l’Aude / OMT Carcassonne

Détails Catégories d’Évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Carcassonne Aude A.D.T. de l'Aude / OMT Carcassonne Ville Carcassonne A.D.T. de l'Aude / OMT Carcassonne lieuville Carcassonne Departement Aude

Carcassonne Carcassonne A.D.T. de l'Aude / OMT Carcassonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne-adt-de-laude-omt-carcassonne/

44ÈME CROSS INTERNATIONAL DE LA CITÉ DE CARCASSONNE Carcassonne 2023-01-15 was last modified: by 44ÈME CROSS INTERNATIONAL DE LA CITÉ DE CARCASSONNE Carcassonne Carcassonne 15 janvier 2023 A.D.T. de l'Aude / OMT Carcassonne Aude Carcassonne Carcassonne, Aude

Carcassonne A.D.T. de l'Aude / OMT Carcassonne Aude