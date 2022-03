44ème Course de l’Escalade Parc des Bastions, 3 décembre 2022, Genève.

du samedi 3 décembre au dimanche 4 décembre à Parc des Bastions

Joyeuse fête sportive et populaire, la Course de l’Escalade rassemble, chaque premier week-end de décembre, des coureurs de tous horizons positionnant l’évènement à la première place des courses pédestres en Suisse et parmi les plus importantes en Europe. La subtilité de l’évènement repose sur la double mission que son Comité s’est donnée : * La Course doit être populaire, accueillante et bienfaisante afin d’œuvrer pour la collectivité, en sensibilisant la population au bienfait d’une activité physique régulière. * La Course se doit d’être aussi hautement compétitive et convoitée par les élites de niveau national et international, ces derniers offrant un spectacle de qualité et servant d’exemple aux jeunes. Ce mélange ingénieux entre joyeux et sérieux entraîne dans un mouvement fédérateur les institutions publiques, les sponsors et partenaires, les écoles et associations qui œuvrent au sein d’un effort collectif, dans la magie de l’hiver genevois, pour promouvoir les valeurs de la Course : plaisir, respect, solidarité, intégration et excellence.

Tarif normal : 40 CHF / Tarif réduit : 25 CHF

La Course de l’Escalade est une course pédestre, festive et populaire dont la 44ème édition se déroulera le samedi 3 et le dimanche 4 décembre 2022 dans la Vieille-Ville de Genève.

Parc des Bastions Promenade des Bastions 1, 1204 Genève Genève



2022-12-03T09:00:00 2022-12-03T22:00:00;2022-12-04T09:00:00 2022-12-04T18:00:00