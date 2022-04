44e Rando de Cuiseaux Cuiseaux Cuiseaux Catégories d’évènement: Cuiseaux

Cuiseaux Saône-et-Loire Cuiseaux Après l’accueil café dès 8 heures à la salle polyvalente de Cuiseaux, les randonneurs suivront le parcours de leur choix (10, 14, 17, 21 ou 24 km). En passant par Chevreaux, Gizia, le Belvédère du Chanelet, ils chemineront dans le Revermont, premières collines du Jura qui dominent la Bresse.

Ils rejoindront la table d’orientation au-dessus de Cuiseaux. Ils pourront y faire une pause en profitant du ravitaillement principal de la journée. Puis ils redescendront à Cuiseaux, soit directement, soit en prolongeant par les Granges de Nom, le Col des 4 Bornes, Champagnat.

A l'arrivée, chaque participant se verra offrir une crêpe accompagnée du verre de l'amitié et participera à la tombola surprise.

