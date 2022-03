44é édition du festival du cinéma du réel : le meilleur du docu ! Plusieurs lieux dans Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

44é édition du festival du cinéma du réel : le meilleur du docu ! Plusieurs lieux dans Paris, 11 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 11 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 00h00

payant

La 44e édition du festival du cinéma du réel, le meilleur du documentaire, a lieu du 11 au 20 mars au Centre Pompidou, au Forum des images et dans des salles de cinémas parisiennes. Du 11 au 20 mars, à côté des 41 films en compétition inédits en France, Cinéma du réel propose un état du cinéma documentaire africain contemporain, des pistes possibles de réappropriation de l’espace public par les citoyens dans « Front(s) Populaire(s) », des échanges autour du documentaire avec ParisDOC (volet professionnel du festival) et le Festival parlé, des films en avant-première… le tout en salles ! Chaque année, Cinéma du réel présente au public le meilleur et le plus innovant de la production documentaire mondiale et rassemble les cinéastes qui font le cinéma documentaire, partout dans le monde. Grâce à une programmation hors compétition de films rares, patrimoniaux ou contemporains, Cinéma du réel permet d’appréhender les évolutions formelles et les expérimentations au regard de l’histoire du cinéma. Après 2 versions en ligne, en 2020 et 2021, la 44e édition revendique le retour en salles. Le retour des invités, des rencontres, des échanges avec le public, en un mot : la convivialité. Fort de l’expérience des deux années précédentes, Cinéma du réel proposera une version « augmentée » du festival. Plusieurs lieux dans Paris Plusieurs lieux dans Paris Paris 75000 Contact : https://www.cinemadureel.org/ Cinéma

Date complète :

2022-03-11T10:00:00+01:00_2022-03-11T00:00:00+01:00;2022-03-12T10:00:00+01:00_2022-03-12T00:00:00+01:00;2022-03-13T10:00:00+01:00_2022-03-13T00:00:00+01:00;2022-03-14T10:00:00+01:00_2022-03-14T00:00:00+01:00;2022-03-15T10:00:00+01:00_2022-03-15T00:00:00+01:00;2022-03-16T10:00:00+01:00_2022-03-16T00:00:00+01:00;2022-03-17T10:00:00+01:00_2022-03-17T00:00:00+01:00;2022-03-18T10:00:00+01:00_2022-03-18T00:00:00+01:00;2022-03-19T10:00:00+01:00_2022-03-19T00:00:00+01:00;2022-03-20T10:00:00+01:00_2022-03-20T00:00:00+01:00

Softie Still

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Plusieurs lieux dans Paris Adresse Plusieurs lieux dans Paris Ville Paris lieuville Plusieurs lieux dans Paris Paris Departement Paris

Plusieurs lieux dans Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

44é édition du festival du cinéma du réel : le meilleur du docu ! Plusieurs lieux dans Paris 2022-03-11 was last modified: by 44é édition du festival du cinéma du réel : le meilleur du docu ! Plusieurs lieux dans Paris Plusieurs lieux dans Paris 11 mars 2022 Paris Plusieurs lieux dans Paris Paris

Paris Paris