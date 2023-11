EXPOSITION « AZABACHE » PAR REVILLA 44B Allées Paul Riquet Béziers, 4 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

En tauromachie, les costumes de lumières n’étant pas brodés d’or mais de noir sont appelés « azabache ». Avec cette exposition, l’artiste Revilla fait un clin d’œil à ces costumes en proposant des séries plus sombres, toujours dans une idée originale du « support ». Entrée libre..

2023-12-04 13:30:00 fin : 2024-01-05 17:30:00. .

44B Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In bullfighting, light costumes embroidered not in gold but in black are called « azabache ». With this exhibition, artist Revilla winks at these costumes by proposing darker series, always with an original idea of « support ». Admission free.

En el toreo, los trajes ligeros bordados no en oro sino en negro se llaman « azabache ». En esta exposición, el artista Revilla rinde homenaje a estos trajes proponiendo series más oscuras, siempre con una idea original de « soporte ». Entrada gratuita.

Im Stierkampf werden Lichtkostüme, die nicht mit Gold, sondern mit Schwarz bestickt sind, als « Azabache » bezeichnet. Mit dieser Ausstellung spielt die Künstlerin Revilla auf diese Kostüme an, indem sie dunklere Serien anbietet, immer mit einer originellen Idee des « Trägers ». Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE